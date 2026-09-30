La vivienda adquirida mediante TU CASA quedará sujeta permanentemente a un precio máximo de transmisión.

El Gobierno de España ha creado el mecanismo TU CASA, una nueva línea de financiación pública gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la compra de la primera vivienda habitual. El préstamo permitirá cubrir parte del importe que el comprador necesita aportar junto con la hipoteca bancaria.

La medida está incluida en el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El nuevo préstamo puede abrir una vía de acceso a la vivienda para parte de los cerca de 5 millones de hogares que actualmente viven de alquiler en España, según el INE.

No obstante, esta cifra no representa el número de beneficiarios del programa. El Gobierno todavía debe concretar los requisitos de acceso y las condiciones definitivas de la financiación.

El préstamo tendrá un tipo de interés del 0% y no aplicará comisiones

¿Quién podrá acceder al préstamo?

El decreto establece como destinatarias a las personas que accedan a su primera vivienda habitual hipotecada , como complemento de la financiación privada que puedan obtener.

Sin embargo, todavía no están definidos todos los requisitos para solicitarlo. El propio artículo 19 establece que un futuro Acuerdo del Consejo de Ministros deberá determinar el objeto, los beneficiarios, los límites y otras características de la financiación, además del importe inicial de la línea.

El Gobierno de España ha creado el mecanismo TU CASA, una nueva línea de financiación pública gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Fuente: Shutterstock.

Por eso, por el momento, el decreto no fija un límite de edad, un nivel máximo de ingresos ni un precio máximo de la vivienda para acceder al mecanismo. Estos aspectos podrán quedar definidos cuando se apruebe el desarrollo de la línea.

¿Cuánto dinero ofrece el Gobierno y cómo se devuelve?

El préstamo público podrá financiar hasta el 20% del valor de la vivienda, con un máximo de 50.000 euros. Por ejemplo, para una vivienda de 200.000 euros, el 20% serían 40.000 euros, por lo que ese sería el importe máximo dentro del mecanismo. Para una vivienda de 300.000 euros, el límite quedaría en 50.000 euros.

La financiación tendrá interés cero y no cobrará comisiones. El plazo previsto para devolver el préstamo será de hasta 10 años, aunque contará con un periodo de carencia vinculado a la duración de la hipoteca, con un máximo de 30 años según las condiciones establecidas en la norma.

¿Cómo se combinará con la hipoteca?

TU CASA no sustituirá a la hipoteca bancaria. El mecanismo está diseñado para complementar la financiación privada de quienes compren su primera vivienda habitual.

El plazo previsto para devolver el préstamo será de hasta 10 años, aunque contará con un periodo de carencia vinculado a la duración de la hipoteca. Fuente: Shutterstock.

El Gobierno plantea esta financiación para las personas que pueden afrontar el pago de una hipoteca, pero necesitan financiación adicional para completar la operación. La propia exposición de motivos del decreto señala que la medida busca facilitar el acceso a la propiedad a quienes no cuentan con los ahorros suficientes para afrontar la entrada.

Una condición: la vivienda tendrá un precio máximo de transmisión

La vivienda adquirida mediante TU CASA quedará sujeta permanentemente a un precio máximo de transmisión.

El decreto establece que, en las posteriores transmisiones, ese precio no podrá superar el precio de adquisición actualizado conforme a la evolución del IPC , aunque podrán incorporarse determinados gastos de rehabilitación o mejora en los términos que se establezcan reglamentariamente. Esta limitación deberá constar en la escritura pública y quedar inscrita en el Registro de la Propiedad.

¿Cuándo se podrá solicitar?

La creación del mecanismo ya está recogida en el Real Decreto-ley, pero todavía falta desarrollar sus condiciones concretas.

El Consejo de Ministros deberá establecer los beneficiarios, límites, características y demás requisitos de la financiación. Hasta que ese desarrollo no se produzca, no se conocen todavía las condiciones definitivas para solicitar el préstamo.