Cuando una empresa decida cancelar las horas complementarias pactadas, el trabajador conservará el derecho a percibir la remuneración correspondiente.

Los trabajadores a tiempo parcial en España tendrán garantías frente a los cambios de horario y la cancelación de determinadas horas de trabajo. A partir de ahora, si una empresa cancela las horas complementarias previamente pactadas, los empleados conservarán el derecho a cobrar por ellas, aunque finalmente no las realicen.

El Real Decreto-ley 39/2026 publicado el pasado 18 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE) introduce modificaciones en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa, que entró en vigor el 19 de noviembre, también incorpora nuevas garantías respecto a los plazos de preaviso, para evitar que los cambios en la organización del trabajo afecten de forma imprevista a la vida personal de los empleados.

Qué trabajadores podrán cobrar las horas canceladas por su empresa

La nueva disposición modifica el artículo 12.5.d) del Estatuto de los Trabajadores, que regula las horas complementarias pactadas en los contratos a tiempo parcial.

Estas horas corresponden a aquellas que se realizan por encima de la jornada ordinaria establecida en el contrato, siempre que exista un acuerdo previo entre el trabajador y la empresa.

Según establece el Real Decreto-ley, cuando la empresa decida cancelar total o parcialmente las horas complementarias pactadas, el trabajador conservará el derecho a percibir la remuneración correspondiente a las horas no realizadas.

Por ejemplo, si un empleado tiene acordadas cuatro horas complementarias para una determinada jornada y la empresa decide cancelarlas, deberá mantener el derecho a cobrar esas cuatro horas, aunque finalmente no tenga que acudir a su puesto.

De todas formas, esta garantía se refiere específicamente a las horas complementarias pactadas y no implica que cualquier cancelación de turnos o modificación de horario tenga las mismas consecuencias.

Cuánto tiempo de preaviso deben respetar las empresas para comunicar las horas complementarias

Además de regular la cancelación de horas, el Real Decreto-ley 39/2026 establece nuevas garantías respecto a la comunicación de las jornadas complementarias.

Según el artículo 12.5.d), los trabajadores deberán conocer el día y la hora de realización de estas tareas con un preaviso mínimo de tres días, salvo que el convenio colectivo aplicable establezca un plazo inferior.

En caso de que la empresa no respete este período de preaviso o los requisitos de información, el empleado tendrá derecho a rechazar la tarea asignada sin sufrir consecuencias desfavorables.

La nueva disposición modifica el artículo 12.5.d) del Estatuto de los Trabajadores, que regula las horas complementarias pactadas en los contratos a tiempo parcial. Freepik

Por tanto, los trabajadores comprendidos en esta modalidad contractual contarán con dos garantías principales:

Derecho a recibir un preaviso: conocer cuándo deberán realizar las horas complementarias con al menos tres días de anticipación, salvo las particularidades del convenio.

Derecho a cobrar las horas canceladas: conservar la remuneración correspondiente cuando la empresa decida suspender total o parcialmente las horas complementarias pactadas.

Estas modificaciones forman parte de la adaptación de la legislación española a las directivas europeas sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de los trabajadores y facilitar la conciliación entre la vida personal y profesional.