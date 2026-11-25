La AESAN emitió una alerta por la posible presencia de Listeria monocytogenes en ocho productos lácteos de la marca Priégola: cuatro leches frescas, dos leches fermentadas y dos natas.

La AESAN emitió una alerta por la posible presencia de Listeria monocytogenes en ocho productos lácteos de la marca Priégola: cuatro leches frescas, dos leches fermentadas y dos natas. Las autoridades ordenan retirar estos lotes del mercado.

La alerta, con la referencia ES2026/678, se publicó el 10 de noviembre de 2026. La notificó la Comunidad de Madrid a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), después de que la propia empresa detectara la incidencia en su autocontrol y la comunicara a las autoridades.

Productos y lotes afectados

Los productos son la Leche Fresca Entera, Semidesnatada, Desnatada y Semidesnatada sin lactosa, todas de 1 litro; el Lában Cremoso, de 1 litro; el Simbiotic Drink, de 500 mililitros; y la Nata Fresca, de 1 litro y de 250 mililitros. Se envasan en bricks de cartón y se conservan refrigerados.

Los lotes afectados son el 299, 300, 302, 303, 307, 308, 309 y 310. Para saber si un envase está incluido, hay que comprobar el número de lote.

Los productos son la Leche Fresca Entera, Semidesnatada, Desnatada y Semidesnatada sin lactosa, todas de 1 litro; el Lában Cremoso, de 1 litro; el Simbiotic Drink, de 500 mililitros; y la Nata Fresca, de 1 litro y de 250 mililitros. Fuente: AESAN

Los lotes afectados son el 299, 300, 302, 303, 307, 308, 309 y 310. Para saber si un envase está incluido, hay que comprobar el número de lote. Fuente: AESAN

Qué recomienda la AESAN

Quienes tengan estos productos en casa deben abstenerse de consumirlos. Si ya los consumieron y aparecen vómitos, diarrea o fiebre, la agencia recomienda acudir a un centro de salud.

La distribución inicial fue en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, y no se descartan redistribuciones a otras comunidades. Las autoridades autonómicas deben verificar la retirada de los productos de los canales de comercialización.

Listeria y contaminación cruzada

La Listeria monocytogenes es una bacteria que puede estar presente en alimentos y provocar listeriosis. En mayo, la AESAN ya había alertado por Listeria monocytogenes en dos lotes de queso fresco de vaca.

La agencia pide extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos. Las embarazadas, además, deben consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo que publica la AESAN.