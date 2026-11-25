Representantes de CATL y Stellantis durante el acto de inicio de la construcción de la gigafactoría de baterías de Zaragoza.

La china CATL y el grupo Stellantis construyen en Figueruelas (Zaragoza) una gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos, con una inversión de hasta 4100 millones de euros y más de 4000 empleos directos.

La planta la impulsa Contemporary Star Energy, una empresa conjunta con una participación del 50% para cada socio. La primera piedra se colocó el 26 de noviembre de 2025, según el comunicado de Stellantis, y las primeras fases de producción están previstas para los primeros meses de 2027.

La mayor planta de baterías de España

La instalación tendrá una capacidad de hasta 50 GWh, por encima de los 40 GWh proyectados para la planta de Volkswagen en Sagunto. Se levanta junto a la fábrica de Stellantis en Figueruelas y ocupará casi 370.000 metros cuadrados.

De la inversión total, 300 millones de euros proceden de fondos europeos del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, según Europa Press. El proyecto forma parte de la inversión china en coches eléctricos y baterías que se concentra en España.

Stellantis y CATL formalizaron en diciembre de 2024 su acuerdo para construir en Zaragoza una gigafactoría de baterías con una inversión de hasta 4100 millones de euros. Fuente: Stellantis / CATL

Baterías LFP para el coche eléctrico

La planta producirá baterías de litio-ferrofosfato (LFP), con las que Stellantis quiere ofrecer eléctricos de los segmentos B y C a un coste menor. Según la compañía, más del 80% de la energía será renovable y la instalación incorporará el sistema Cell-to-Body, que integra las celdas en la estructura del vehículo.

A pleno rendimiento, la empresa espera fabricar un millón de baterías al año a partir de 2028, según Europa Press.

Empleo y trabajadores chinos

Contemporary Star Energy prevé contar con 4000 empleados locales cuando la planta comience a operar.

Durante las obras trabajarán en la planta unos mil trabajadores chinos de media, con un pico de 1700, según la previsión del Gobierno de Aragón que recoge elDiario.es. En julio había 172 en la obra, todos empleados de CATL. Está previsto alojarlos en un complejo de viviendas temporales dentro de la planta, con cantina y consultorio médico.

Mientras tanto, empresas proveedoras de CATL buscan alojamiento en los pueblos de la Ribera Alta del Ebro. En Grisén, el alcalde estima que han llegado entre 60 y 80 ciudadanos chinos, más del 10% del censo, una cifra no confirmada oficialmente: se alquilaron siete viviendas y se empadronaron una docena de personas en pocos días. Algunas casas se alquilan por entre 2000 y 3000 euros al mes.