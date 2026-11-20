La promoción de BBVA devuelve hasta 150 euros de las compras hechas con la tarjeta de débito durante los primeros 30 días como cliente.

Cada año, el Black Friday trae una avalancha de ofertas, y los bancos también se suman a la carrera para captar clientes. Esta vez, BBVA España propone devolver parte de lo que los nuevos clientes gasten con su tarjeta en el primer mes, sin que tengan que cambiar sus hábitos de consumo.

La campaña está dirigida a quienes usan la tarjeta para pagar sus compras del día a día. Este año, hace falta tener Bizum activo en BBVA para acceder a la promoción. Con esta propuesta, el banco busca que cada cliente encuentre ventajas reales en su día a día desde el primer momento.

Pero la oferta tiene condiciones precisas, plazos y excepciones que conviene conocer antes de abrir la cuenta.

Cómo funciona la promoción de Black Friday de BBVA

La promoción consiste en una bonificación de hasta 150 euros sobre las compras que el nuevo cliente haga con la tarjeta de débito de BBVA, ya sea la física, la virtual o el pago móvil asociado. Cuentan las compras realizadas durante los primeros 30 días desde el alta como cliente.

Para cobrar la bonificación hay que darse de alta antes del 1 de diciembre de 2026 y asociar Bizum a la cuenta. Fuente: Shutterstock

Si la suma de las compras bonificables llega a 150 euros o los supera, la bonificación será de 150. Si es menor, será igual al importe gastado. Es decir que el máximo se alcanza con compras por esa cifra o más.

El plazo de 30 días corre desde que el alta se completa y el cliente puede usar la tarjeta. Por ejemplo, si el proceso termina el 13 de noviembre, el período de bonificación va del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2026, ambos inclusive.

Requisitos para recibir los 150 euros del BBVA

Para participar hay que ser mayor de 18 años en la fecha de inicio de la promoción y darse de alta en BBVA. La adhesión debe hacerse antes del 1 de diciembre de 2026, fecha en la que termina la promoción. Además, se deben cumplir requisitos como:

No ser cliente de BBVA ni haber dado de baja la relación en los seis meses anteriores al comienzo de la promoción.

Contratar una cuenta transaccional junto con la tarjeta de débito, e introducir el código de cupón TARJETA150 .

Activar la tarjeta y hacer compras con ella en un plazo máximo de 30 días desde el alta.

Asociar Bizum a la cuenta BBVA, requisito imprescindible para cobrar la bonificación.

Después de firmar el contrato, el cliente dispone de 30 días naturales para enviar la información y la documentación que pida el banco. Si en ese plazo la cuenta no queda operativa, la promoción se cancela.

Qué compras no cuentan y cuándo se cobra la bonificación

No todos los pagos con la tarjeta cuentan para la bonificación. Quedan fuera los cargos de entidades financieras y bancos, las criptomonedas, los juegos y las apuestas, los pagos a empresas de cobro de morosidad, los impuestos, tasas y multas de organismos públicos y las retiradas de efectivo.

Además, el dinero no llega de inmediato. BVA hace el ingreso tras verificar las condiciones, una vez pasado un mínimo de 45 días y hasta un máximo de seis meses desde que se cumplen los requisitos. Una vez debitado, aparece en la cuenta con el concepto “Bonificación Promoción comercial”.

Quiénes quedan excluidos de la propuesta

Quedan fuera de la promoción quienes tengan una deuda vencida y exigible con BBVA, salvo que la regularicen antes de recibir la bonificación, y los empleados en activo o prejubilados del grupo. Tampoco pueden participar quienes ya hayan disfrutado de otra promoción de BBVA por domiciliar la nómina, la pensión o el paro, por usar tarjetas de débito o crédito o por domiciliar recibos.

Si el cliente incumple alguna condición, la promoción se cancela y, si ya cobró la bonificación, debe devolverla.

El Black Friday se celebra este año el viernes 27 de noviembre, aunque muchas ofertas se extienden más días. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo es el Black Friday 2026 en España

El Black Friday de este año se celebra el viernes 27 de noviembre. Es una de las jornadas más comerciales del año, con ofertas y descuentos en tiendas físicas y online.

Debido a la alta demanda, muchas empresas mantienen sus promociones durante una semana o más, al menos hasta el 4 de diciembre, y marketplaces como Amazon las extienden hasta un mes.