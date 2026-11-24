Fuente: Captura de video de YT " Clau, quiero ser ingeniera" + collage El Cronista

Rosa Narváez, directora de Tecnología de Canales, Clientes e Inteligencia Artificial en ING, el banco de origen neerlandés que desembarcó en España en 1999 como pionero de la banca digital, nunca estudió Ingeniería. Sin embargo, aprendió a programar a los 10 años, ganó una competición internacional de la NASA y hoy lidera un equipo tecnológico del grupo financiero.

Nacida en Melilla, la directiva relató en el podcast Clau, quiero ser ingeniera cómo su pasión por la música, la fotografía y el arte le hizo creer durante años que no encajaba en el mundo de la tecnología, pese a que había aprendido a programar desde pequeña.

Su trayectoria profesional, que incluye su paso por Iberia y una competición internacional de la NASA, cuestiona la división tradicional entre las ciencias y las letras. Además, Narváez sostiene que la inteligencia artificial transformará los criterios de contratación de las empresas y que la experiencia tendrá cada vez más peso frente a los títulos académicos.

De aprender a programar a los 10 años a convertirse en directora de Tecnología de ING

La relación de Narváez con la tecnología comenzó mucho antes de que tuviera que decidir qué carrera universitaria estudiar. A los 10 años, empezó a experimentar con el código fuente de las páginas web porque consideraba que Internet podía mejorar desde el punto de vista estético.

“Gracias a eso aprendí a programar sin libros, sin YouTube, sin ningún tipo de guía, sin que mis padres conocieran nada”, recordó durante la entrevista.

Sin embargo, cuando llegó al instituto, sintió la presión de tener que elegir entre una formación técnica y otra vinculada a las humanidades. Una decisión que, desde su perspectiva, implicaba renunciar a parte de sus intereses.

“¿Cómo iba a ser yo ingeniera si me encantaba Britney Spears?”, recordó sobre los prejuicios de su entorno, a los que también sumó su afición por la fotografía, el canto y el arte.

Finalmente, estudió Publicidad y Relaciones Públicas y Derecho, aunque durante sus años universitarios continuó con la programación, el diseño de aplicaciones y el desarrollo de páginas web para comercios.

De cantar Britney Spears frente al espejo a ganar una competición de la NASA

Uno de los episodios más destacados de su trayectoria profesional llegó cuando decidió participar en una competición organizada por la NASA. Hasta entonces, trabajar con la agencia espacial estadounidense nunca había formado parte de sus aspiraciones.

“Yo en mi casa me ponía el Discman y cantaba delante del espejo Britney Spears. Yo no estaba pensando en la NASA, no soñaba con la NASA” Rosa Narváez, directora de Tecnología en ING.

Lo que comenzó como una oportunidad para resolver problemas durante un fin de semana terminó con un reconocimiento internacional. Según relató, su equipo consiguió el premio al mejor uso de la ciencia en una competición con más de 25.000 participantes.

Esa experiencia reforzó una de las convicciones que mantiene en la actualidad: no obsesionarse con alcanzar un determinado cargo o trabajar para una empresa concreta, sino identificar los problemas que uno quiere resolver.

Rosa Narváez, sobre su llegada a ING: “Si no soy yo mi propio referente, ¿qué mensaje le estoy dando al mundo?”

Pese a su experiencia profesional, cuando surgió la oportunidad de incorporarse a ING, la primera reacción de Narváez fue cuestionar si estaba suficientemente preparada para asumir la responsabilidad.

La directiva reconoció que no encontraba similitudes entre su perfil y el de otros profesionales que ocupaban posiciones equivalentes. Sin embargo, ese mismo motivo fue el que la impulsó a aceptar el desafío.

“Si no soy yo mi propio referente, ¿qué mensaje le estoy dando al mundo?”, reflexionó.

En la actualidad, la responsable de Tecnología del banco continúa con su formación en inteligencia artificial y mantiene una relación directa con la programación, pese a las responsabilidades que exige su cargo.

“Mucha gente no espera que como directora de tecnología yo siga programando. Es que tengo que seguir programando”, aseguró.

La advertencia de Rosa Narváez sobre la inteligencia artificial y el futuro del trabajo

La directora de ING también cuestionó el peso que tradicionalmente han tenido las titulaciones universitarias en los procesos de selección de personal.

En su opinión, la velocidad a la que evoluciona la inteligencia artificial favorecerá la aparición de perfiles profesionales que combinen conocimientos de diferentes disciplinas.

“Tengo bastante claro de que el mercado laboral se va a mover más por lo que hayas hecho y no tanto por lo que hayas estudiado”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó a los graduados en Filología Hispánica que actualmente trabajan como lingüistas computacionales, un perfil que considera especialmente relevante para el desarrollo de la inteligencia artificial.

Además, defendió la necesidad de incorporar perspectivas diferentes en el diseño de las nuevas herramientas tecnológicas.

“La tecnología no es neutral”, advirtió, antes de señalar que lo verdaderamente relevante no es solo qué aplicaciones tendrá la inteligencia artificial, sino quién tendrá la oportunidad de construirla.

El consejo de la directora de Tecnología de ING para quienes quieren cambiar de profesión

Narváez también dedicó parte de la entrevista a quienes consideran que se han equivocado de carrera universitaria o que es demasiado tarde para cambiar de profesión. “No hace falta que vuelvas a empezar, construye desde lo que ya eres”, aconsejó.

La directiva considera que las experiencias acumuladas a lo largo de la vida pueden convertirse en una ventaja profesional, incluso cuando no parecen tener una relación directa con el sector en el que se pretende trabajar.

Por ese motivo, desaconsejó elegir una carrera exclusivamente en función de las previsiones sobre cuáles serán las profesiones más demandadas dentro de una década.