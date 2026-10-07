El empresario ha probado la inteligencia artificial en la Tarifa Marmota de Audax.

José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las grandes fortunas de España, ha puesto a prueba una herramienta de inteligencia artificial capaz de realizar llamadas comerciales en una de sus empresas. El resultado, según relató este lunes a través de su cuenta de X, ha superado sus expectativas.

“ Acabo de ver el futuro de mi call center. Una máquina me ha llamado para venderme mi propia luz y me ha toreado ”, explicó José Elías al compartir su experiencia. El empresario contó que la prueba consistió en pedirle a una inteligencia artificial que lo llamara para ofrecerle la Tarifa Marmota de Audax. Según señaló: “Configurarlo costó 10 euros y apenas 10 minutos”.

José Elías puso a prueba a una inteligencia artificial como vendedora

“ Yo me esperaba el típico contestador robótico, pero al descolgar me encontré con una vendedora con más labia que muchos humanos ”, relató el empresario.

Durante la conversación, Elías intentó poner a prueba las capacidades de la herramienta. Le pidió precios y asegura que “le dio largas” para que le enviara un correo. Sin embargo, la inteligencia artificial continuó con la conversación comercial, tomó sus datos y le aseguró que volvería a llamarlo para cerrar el trato.

Elías intentó poner a prueba las capacidades de la herramienta en su call center. @jose_elias_nvr/ X

La IA analizó la conversación y le dio un 9 sobre 10 en conversión

Después de finalizar la llamada, el equipo pidió a la herramienta que analizara la conversación y elaborara un informe en audio. El resultado llegó, según Elías, en menos de un minuto.

La inteligencia artificial le otorgó una puntuación de conversión de 9 sobre 10 y concluyó que el empresario era “un comprador nato que no opuso resistencia”. Además, determinó que “me habría vendido hasta una granja de pollos”.

La prueba también mostró algunas limitaciones. Cuando la herramienta le preguntó por su consumo mensual, Elías respondió que consumía 3 kilovatios, una cifra que, según explicó, no tendría sentido para ningún comercial humano.

“No fue perfecta”, reconoció. Sin embargo, consideró que ese tipo de fallo puede corregirse mediante instrucciones y ajustes técnicos.

José Elías asegura que la IA es efectiva para aguantar la conversación y analizar la venta. Shutterstock

José Elías aconseja a las empresas sobre el futuro de los call center

Para el empresario, la principal conclusión de la prueba está en la capacidad de la inteligencia artificial para mantener una conversación comercial, responder a las objeciones y analizar posteriormente el resultado de una venta.

“Lo difícil, que es tener labia, aguantar la conversación y analizar la venta, ya lo hace perfecto por unos euros”, sostuvo. A partir de esta experiencia, Elías planteó que las empresas deberían comenzar a identificar qué tareas podrían ser realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

“ Si tenéis una empresa, empezad a pensar qué parte de vuestro trabajo podría hacer algo así. Yo ya estoy pensando en el call center de Audax ”, afirmó.

El empresario también ha invitado a sus seguidores a un taller gratuito sobre inteligencia artificial previsto para los días 13 y 14 de octubre a las 19:00, dirigido a quienes quieran conocer más sobre estas herramientas y su aplicación en los negocios.