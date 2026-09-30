Sergio Pajares, CTO de Mercadona, pieza fundamental en la implementación de la IA Atenea.

Mercadona se sube a la ola de la inteligencia artificial (IA). La cadena de supermercados creó y puso en marcha Atenea, una plataforma propia de IA con el objetivo de ayudar a sus equipos tecnológicos a generar software con mayor rapidez y más calidad.

La empresa valenciana dice que más de 500 ingenieros ya utilizan esta plataforma de inteligencia artificial agéntica creada para transformar y acelerar el desarrollo de software a gran escala.

“Con esta herramienta, que no solo responde o genera contenidos junto al usuario, sino que también puede ejecutar tareas de forma autónoma, la compañía busca ganar agilidad y eficiencia en la creación de aplicaciones y, con ello, impulsar la digitalización de sus procesos físicos”, afirma la cadena que preside Juan Roig en un comunicado.

Atenea es una solución propia de Mercadona IT, el departamento responsable de la digitalización de la compañía. La plataforma integra el conocimiento, los procesos, las herramientas y los estándares de calidad de Mercadona, y coordina agentes especializados capaces de ejecutar distintas misiones dentro del ciclo de desarrollo.

Con este avance, la compañía busca optimizar el desarrollo del software que da soporte al negocio.

Las claves de la integración de Atenea, la IA de Mercadona. Fuente: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

La integración de Atenea en el flujo de trabajo de Mercadona

“Esta plataforma propia de inteligencia artificial ayuda a los equipos tecnológicos a crear software de forma más rápida, con mayor calidad y, lo más importante, integrando el conocimiento y el contexto propio de nuestra empresa”, sostiene Sergio Pajares, CTO de Mercadona.

Así, en el desarrollo e implantación de Atenea participan equipos de diferentes ámbitos de Mercadona IT, entre ellos los de procesos, tecnología, operaciones, infraestructura, diseño o seguridad, entre otros.

Además, la compañía formó un equipo de ingenieros `early adopters´, encargado de impulsar su implantación en los diferentes verticales de desarrollo para el negocio, así como de formar y acompañar a los equipos en la adopción de esta nueva forma de trabajar.

Pajares reconoce que el reto principal fue que la IA entienda cómo trabaja Mercadona y que Atenea funcione como un equipo formado por distintos agentes especializados, “cada uno preparado para realizar una tarea concreta o trabajar con una tecnología específica”.

La IA de Mercadona, alineada con las necesidades de la empresa

El CTO destaca que el factor diferencial no está únicamente en disponer de modelos de IA cada vez más capaces, sino en conseguir que estos entiendan cómo trabaja la compañía y actúen dentro de sus criterios técnicos.

“La inteligencia artificial es cada vez más capaz y eficiente. Pero, si no se le marcan límites y objetivos claros, puede cometer errores o trabajar en una dirección equivocada. Lo importante no es solo contar con una IA muy potente, sino asegurarse de que está alineada con las necesidades de la empresa”, señala.

Así pues, antes de abordar una tarea, Atenea proporciona a los agentes información sobre cómo desarrolla software Mercadona: sus procesos, herramientas, normas, diseños y criterios de calidad.

De esta forma, la IA puede generar soluciones que encajan con la forma real de trabajar de la compañía. “La IA no sustituye la responsabilidad técnica; la amplifica. Los profesionales mantienen el control y el criterio sobre las decisiones, mientras la plataforma multiplica su capacidad de ejecución”, completa Pajares.

El resultado esperado tras un trabajo de años

Mercadona lleva años desarrollando una estructura tecnológica que aproveche la IA cuando verdaderamente aporte valor para impactar directamente en la eficiencia de su negocio. De ahí la importancia y, especialmente en una empresa de su volumen, con cientos de aplicaciones y procesos, de identificar correctamente donde la inteligencia artificial aporta un impacto real.

La empresa subraya que, además de Atenea, cuenta con otras soluciones que incorporan IA en diferentes procesos. Algunos de ellos incluyen la planificación y gestión de vacaciones y horarios, el reconocimiento automático de facturas de proveedores o un proyecto propio para gestionar con IA todos los datos maestros de producto.