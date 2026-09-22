IA | España y otros 21 países e instituciones piden que los sistemas estén bajo supervisión humana. Foto: Shutterstock.

La inteligencia artificial generativa avanza en España y a nivel global, mientras distintos gobiernos reclaman reglas comunes para controlar su desarrollo y garantizar la supervisión humana. España se situó en el segundo trimestre de 2026 entre los países con mayor adopción de estas herramientas.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y otros 21 países e instituciones pidieron este lunes que la inteligencia artificial permanezca bajo supervisión humana y que los Estados miembros de Naciones Unidas establezcan normas comunes para esta tecnología.

La declaración fue publicada en el marco de la Semana de Alto Nivel de la ONU y contó también con la firma de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Entre los demás firmantes aparecen representantes de Noruega, Australia, Irlanda, Baréin, Dinamarca, Estonia, Alemania, Islandia, Kazajistán, Kenia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Singapur, Sudáfrica, Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

¿Cuánto aumentó el uso de inteligencia artificial en España?

Según el informe sobre Difusión Global de la Inteligencia Artificial de Microsoft correspondiente al segundo trimestre de 2026, el 45,1% de la población española en edad de trabajar utilizó herramientas de IA generativa durante junio. El porcentaje representa un aumento respecto del 44,2% registrado durante el primer trimestre del año.

¿Cuánto aumentó el uso de inteligencia artificial en España? Shutterstock

Con ese nivel de adopción, España se ubicó en el sexto puesto a nivel global, por delante del Reino Unido, Países Bajos, Alemania y Estados Unidos. La medición considera a la población de entre 15 y 64 años que utilizó alguna herramienta de IA generativa durante el período analizado.

¿Qué países tienen los mayores niveles de adopción de IA?

A nivel mundial, el 18,8% de la población en edad de trabajar utilizó herramientas de inteligencia artificial generativa en el segundo trimestre de 2026, frente al 17,8% del trimestre anterior. El crecimiento se registró en prácticamente todas las economías analizadas.

¿Qué países tienen los mayores niveles de adopción de IA? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Emiratos Árabes Unidos, con el 73,3%, y Singapur, con el 64,3%, encabezaron la clasificación. Corea del Sur registró el mayor incremento absoluto, con 3,5 puntos porcentuales, mientras que Arabia Saudí pasó del puesto 30 al 25 y Japón tuvo el mayor crecimiento relativo, con un aumento de 2,2 puntos porcentuales.

La diferencia también se mantiene entre regiones: la adopción alcanzó el 28,8% en el norte global, frente al 16,2 % en el sur global.

El informe señala además diferencias en los patrones de utilización: en el norte predominan las búsquedas de información y recomendaciones, mientras que en el sur tienen mayor peso el aprendizaje y la adquisición de nuevas competencias.

Fuente: EFE.