La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha propuesto la fecha de la movilización.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha propuesto la fecha del 11 de noviembre para organizar la huelga general por la vivienda en España, una fecha que se llevará esta tarde a la reunión con el resto de sindicatos.

Así lo ha indicado este lunes a EFE la confederación, que asegura que los detalles de la fecha que finalmente se acuerde para esa huelga general se decidirá en la reunión que tendrá lugar esta tarde a las 19:00 horas en Madrid.

Por su parte, fuentes del Sindicato de Inquilinas han añadido que esta fecha se ha planteado tras hablar también con los acampados en la madrileña Puerta del Sol.

De confirmarse la fecha por el resto de sindicatos, entre los que destacan CCOO y UGT, la huelga tendría lugar 18 días antes de la celebración de las próximas elecciones generales, que están convocadas para el 29 de noviembre.

UGT se suma a la fecha propuesta por el Sindicatos de Inquilinas

Tal y como ha confirmado en una entrevista en TVE el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el 11 de noviembre será el día en el que tendrá lugar el paro de 24 horas que han convocado los dos sindicatos mayoritarios junto con CGT, CIG o ELA y canalizando una reivindicación del Sindicato de Inquilinas.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez aseguró que el 11 de noviembre será el día en el que tendrá lugar el paro de 24 horas. Raúl Sanchidrián

“ Vamos a sumarnos al día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general . (...) Tenemos el día cerrado con CCOO y esta tarde vamos a terminar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas y el resto de organizaciones sindicales que quieran estar presentes ”, ha asegurado Álvarez.

Fuentes sindicales han explicado que, cuando se reúna todo el movimiento sindical esta tarde para concretar y pactar los flecos de la convocatoria, se comunicará la fecha oficial. Una vez redactada esa convocatoria de huelga, deberá ser registrada ante el Ministerio de Trabajo, al tratarse de una movilización de ámbito nacional, al menos diez días antes de su celebración.

Pedro Sánchez ha afirmado este martes que respeta "el derecho constitucional" a convocar una huelga general. Fuente: Moncloa EFE/ Moncloa

Pedro Sánchez dice que respeta “el derecho constitucional” a convocar una huelga general

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este martes que respeta “el derecho constitucional” a convocar una huelga general que van a ejercer CCOO y UGT en las próximas semanas por el derecho a la vivienda y salarios dignos.

En una comparecencia posterior al Consejo de Ministros, ha dicho que en “una cuestión que afecta a muchos trabajadores, como es el acceso a la vivienda, desde el Gobierno lo único que podemos hacer es respetar ese derecho constitucional”.

“El Gobierno no tiene nada que decir al ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la huelga por los motivos que consideren los sindicatos”, ha dejado claro.