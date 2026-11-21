Imagen de Ángel Bonet, fundador y presidente de ImpactCo, una firma global de consultoría estratégica y de crecimiento enfocada en la economía del propósito.

Ángel Bonet es el presidente y fundador de ImpactCo, una consultora estratégica especializada en el propósito e impacto empresarial. En diálogo con Forbes España, señaló que las empresas siempre van a tener que tomar decisiones ejecutivas y realizar sacrificios con el objetivo de cumplir objetivos sociales.

En este sentido, argumentó que las compañías que aseguran tener compromisos sociales, pero no están dispuestas a modificar sus decisiones económicas para cumplirlos, en realidad no están cumpliendo con el objetivo que declaran tener: “Las empresas que no están dispuestas a ningún sacrificio no tienen propósito, tienen marketing”, subrayó.

Por qué Ángel Bonet cuestiona el compromiso social de las empresas

El empresario explicó que, en muchos casos, las compañías que declaran tener compromisos sociales no están dispuestas a realizar sacrificios para incorporarlos a las decisiones de su gestión.

Asimismo, realizó una crítica al pensamiento “cortoplacista”, que tiende a priorizar resultados trimestrales frente a inversiones con beneficios observables a largo plazo.

Entre los sacrificios que menciona Bonet, se encuentran rechazar determinados negocios, modificar los incentivos económicos o aumentar los salarios antes de que lo exija el mercado . Según explicó, estas decisiones pueden representar un coste a corto plazo, pero también contribuir a mejorar la retención del talento y la competitividad de las empresas a largo plazo.

Por tanto, manifestó que el compromiso auténtico de un negocio puede observarse en tres aspectos fundamentales: “El propósito auténtico deja huella en tres sitios que no mienten: el presupuesto, los incentivos y las decisiones difíciles”.

El empresario explicó que algunas compañías que declaran tener compromisos sociales no están dispuestas a realizar sacrificios para incorporarlos a su gestión. Imagen ilustrativa. Magnific

El impacto de las decisiones empresariales sobre el salario y el empleo

Bonet también atribuyó gran importancia al aporte del sector privado en la creación de empleo de calidad, y alegó que el salario digno y la estabilidad laboral contribuyen a fortalecer la clase media.

En este contexto, explicó que si bien el Estado tiene un rol fundamental en la política social, las empresas tienen un poder decisivo en la economía. Por tanto, señaló: “Las empresas de este país deciden cada día si crean clase media o precariado, si ayudan a salir adelante a los más débiles o los dejan atrás”. A su vez

“Una economía de empresas con propósito es probablemente la herramienta más poderosa que tenemos para combatirla desde la raíz: el trabajo digno”, manifestó Ángel Bonet.

A su vez, se expresó acerca de un informe de ImpactCo, elaborado a partir datos de Gallup, que diagnosticó un descenso del 18 al 10% en la implicación de los trabajadores españoles en el lapso de una década.

A raíz de esos datos, explicó: “Hemos pedido a la gente más eficiencia, más disponibilidad, más adaptación, y le hemos ofrecido menos sentido. Hemos gestionado a las personas como un recurso que optimizar, no como la fuente de valor que son”.

Ángel Bonet atribuyó gran importancia al aporte del sector privado en la creación de empleo de calidad. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El coste económico que podría tener la falta de compromiso empresarial

Ángel Bonet también explicó detalles sobre el informe de ImpactCo llamado El coste invisible. El mismo estimó en 44.500 millones de euros anuales el valor económico que España podría estar desaprovechando por no integrar el propósito empresarial en la gestión de las compañías.

Sin embargo, Bonet reconoció que aún no existe evidencia suficiente para demostrar una relación causal entre el propósito empresarial y los beneficios económicos. En este sentido, el presidente de la consultora explicó que parte de ese valor correspondería a mejoras en la productividad, captación de clientes y atracción de talento.

“Por eso la pregunta correcta no es si pueden permitirse hacerlo, sino cuánto les cuesta no hacerlo: 44.500 millones al año como país, y la competitividad futura de cada compañía que se quede mirando solo al próximo trimestre”, subrayó.