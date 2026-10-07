Las lluvias continúan este miércoles en España, más fuertes en el norte y Baleares.

Las lluvias continuarán este miércoles en la mayor parte de España, con chubascos y tormentas fuertes en el Cantábrico, el noreste, el sureste y las islas. Serán más abundantes en el extremo norte y en Baleares, y estarán acompañadas de un descenso térmico generalizado.

La formación de una vaguada afectará a todo el país y provocará una situación inestable, con un aporte de humedad en el extremo norte peninsular, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los cielos serán mayoritariamente nubosos y se producirán precipitaciones, con acumulados significativos en el Cantábrico y norte de Galicia; y serán fuertes o muy fuertes, con tormenta y granizo en regiones del tercio noreste peninsular y Baleares.

En el resto de la península serán menos intensas y abundantes, con tendencia a quedar poco nuboso por el oeste y sur, aunque de madrugada todavía se esperan chubascos y tormentas fuertes en el sureste que también podrían ir con granizo; y en Canarias, más intensas en islas montañosas.

¿Cómo estará la temperatura este miércoles en España?

Las máximas descenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada en la mitad norte peninsular, especialmente en el Cantábrico; las mínimas en descenso generalizado, con posibilidad de alguna helada débil en Pirineos.

Predominará el viento del oeste y norte en la península, salvo en la fachada oriental donde, al igual que en Baleares, lo hará el del oeste y sur; moderado en Baleares y en litorales, con probables intervalos fuertes en los de Galicia y el Cantábrico; flojo en el interior; y alisio moderado en Canarias.

La formación de una vaguada afectará a todo el país y provocará una situación inestable. Shutterstock

¿Cuáles son las comunidades afectadas por las fuertes lluvias?

Asturias: lluvias y chubascos fuertes y persistentes, con posibles tormentas y acumulados importantes en la cara norte de la cordillera y los Picos de Europa.

Cantabria: lluvias y chubascos que pueden ser fuertes y tormentosos, especialmente durante la segunda mitad del día, con acumulados importantes en zonas montañosas.

País Vasco: lluvias persistentes y chubascos tormentosos, más frecuentes en Vizcaya y Guipúzcoa.

Castilla y León: precipitaciones fuertes y persistentes en el noreste y extremo norte, ocasionalmente con tormenta.

Navarra: lluvias moderadas o fuertes, con acumulados importantes en el noroeste y chubascos fuertes en el Pirineo.

Aragón: chubascos y tormentas ocasionales, fuertes en el Pirineo.

Cataluña: chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo y en zonas del litoral y prelitoral.

Castilla-La Mancha: chubascos y tormentas fuertes durante la madrugada en el sureste.

Comunidad Valenciana: chubascos y tormentas fuertes a primeras horas; por la tarde, tormentas en el tercio norte.

Islas Baleares: chubascos y tormentas que pueden ser fuertes.

Andalucía: chubascos fuertes y tormentosos durante la madrugada en el tercio oriental.

Canarias: probables chubascos vespertinos que pueden ser fuertes en zonas de interior y vertientes del este de las islas montañosas.

Las máximas descenderán en la mayor parte del país, de forma más acusada en la mitad norte peninsular, especialmente en el Cantábrico. Shutterstock

Comunidades con lluvias débiles o moderadas