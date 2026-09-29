Hay tópicos que se repiten una y otra vez. Uno de ellos, es el que asegura que la Bolsa es una lotería. Esta afirmación excluiría, entonces, los datos de las compañías que cada día se exponen en el parqué. Es evidente que esto no ocurre. Así, podemos concluir que más que un juego de azar, el mercado bursátil es una inversión de riesgo, aunque, en algunos casos, acotado. Veamos un ejemplo: es opinión unánime entre los analistas que los bancos se presentan como una de las apuestas más seguras del año.

Los datos están ahí. Banco Santander desplazó a Inditex del primer puesto del Ibex 35 por capitalización bursátil. El pulso entre dos de las mujeres más poderosas de España lo está ganando Ana Botín al alcanzar la entidad que preside una capitalización bursátil de 180.080 millones de euros, mientras que la textil que lidera Marta Ortega alcanza 166.270 millones.

En tercer casillero está ocupado por el otro “grande de España”, BBVA. La entidad vasca, con una capitalización bursátil de 139.200 millones de euros, mira por el espejo retrovisor a su más inmediato perseguidor, Iberdrola. El valor en Bolsa del referente energético español y europeo se sitúa en 136.110 millones.

Este esquema de entrecruzamiento de bancos con industrias, continúa cuando vemos que el quinto lugar pertenece a otra entidad financiera, en este caso, CaixaBank, cuya capitalización asciende a 90.670 millones de euros.

Ya en otro plano se mueve el resto de la banca cotizante. Banco Sabadell tiene un valor bursátil de 17.650 millones de euros; Bankinter llega a 14.940 millones; y Unicaja cierra el ranking con 9200 millones.

Así las cosas, en conjunto, las seis entidades bancarias del selectivo español alcanzan una capitalización de 451.740 millones de euros. Con esta cifra sobre la mesa, Estrategias de Inversión calcula que la banca representa aproximadamente el 38% del valor bursátil del Ibex 35, cuya capitalización ronda los 1,2 billones.

Las seis entidades bancarias del selectivo español alcanzan una capitalización de 451.740 millones de euros. (Fuente: EFE).

Todos los bancos siguen en verde desde inicio de año

Más allá de los comportamientos de los tipos, la banca continúa con su tendencia alcista moviéndose muy cerca de romper las distintas resistencias establecidas por los expertos para cada entidad.

César Nuez, economista especializado en mercado de valores, afirma que Banco Santander se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos históricos. “ Parece muy probable que podamos acabar viendo la aparición de una señal de fortaleza que le deje en subida libre, con el camino despejado para que pueda seguir ganando posiciones en las próximas semanas ”.

El experto espera la señal que activaría el comienzo de un nuevo impulso alcista que le lleve a los cántabros atacar el nivel de los 14,5 euros, “precios que creemos que podría terminar alcanzado con facilidad”. Nuez fija la señal esperada por encima de los 13,12 euros. En la jornada de hoy, la acción de la entidad se comercializa a 12,74 euros y sube un 1,94%. En lo que va de año el incremento alcanza un 26,57%.

En cuanto a BBVA, Nuez destaca que ofrece un excelente aspecto técnico y viene posicionándose en máximos históricos, con todo dispuesto para que se produzca una extensión de las subidas hasta el nivel de los 27,50 euros. “Para ello”, sigue, “solo deberíamos esperar a que superara la resistencia de los 25,49 euros”.

Los títulos se están comercializando a 25,48 euros, a un céntimo de quebrar la resistencia establecida por el analista, mientras suben un 0,96%, sumando un incremento desde el 1º de enero de 27,38%.

Para CaixaBank, Nuez augura la inminencia de ver una demostración de fuerza. “Un cierre por encima de los 13,55 euros sería la señal que estaríamos esperando”, y añade que la superación de estos precios “nos podría hacer pensar en una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 15 euros”.

Lo cierto es que los títulos de la entidad catalana, actualmente se están negociando a menos de un euro del precio que fijó el economista, ya que cotizan a 12,86 euros, gracias a una subida de un 0,27%. En lo que va de año los tenedores de estas acciones llevan una ganancia de un 23,41%.

La banca continúa con su tendencia alcista moviéndose muy cerca de romper las distintas resistencias establecidas por los expertos para cada entidad. (Fuente: Shutterstock).

El segundo grupo también gana

Nuez afirma que el aspecto técnico de Bankinter es inmejorable y reconoce que el banco se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos históricos. Así, establece, un cierre por encima de los 17,02 euros confirmaría el final de la consolidación del corto plazo y podría empujar a pensar en el comienzo de un nuevo impulso alcista. “El objetivo de subida para las próximas sesiones lo podríamos situar tranquilamente en los 19 euros”.

La acción del banco que lidera Gloria Ortiz cotiza a en el transcurso de esta tarde a 16,48 euros, con un incremento de su valor intradia de 0.08%, mientras que en lo que va de año lleva ganado un 16,46%.

En cuanto a Banco Sabadell, Nuez asegura que no puede ofrecer un mejor aspecto técnico y sostiene que la resistencia clave se encuentra en los 3,7490 euros. Los títulos de la entidad prácticamente cotizan a niveles de resistencia ya que lo hacen a 3,70 euros, con una subida de 0,41%. En lo que va de ejercicio, el banco catalán incrementó su valoración en un 10,31%.

Por último, Unicaja también se viene moviendo en las inmediaciones de los máximos históricos. Según Nuez, la superación de la resistencia de los 3,6860 euros le dejaría con el camino despejado para acabar con una extensión de su escalada hasta el nivel de los 4 euros. “Por debajo, el primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 3,39 euros”, calcula.

Unicaja, que está disfrutando de un ejercicio muy prometedor, hoy superó el primer nivel de soporte con una acción a 3,57 euros. En lo que va de año (hoy su cotización sube 1%), la revalorización de la entidad andaluza alcanza un 18,94%, mientras la resistencia está a punto de ceder.