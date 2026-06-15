El empresario español José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las mayores fortunas del país, compartió una reflexión sobre las decisiones empresariales y los errores en las adquisiciones de compañías. A través de su cuenta en X, el empresario reconoció que incluso las operaciones más exitosas de su trayectoria estuvieron marcadas por fallos de cálculo y contratiempos inesperados.

Elías sostuvo que equivocarse forma parte del proceso de compra de empresas y aseguró que el verdadero desafío aparece después de concretar una operación. Según explicó, el objetivo debe centrarse en mejorar el rendimiento de la compañía a largo plazo, más allá del precio pagado inicialmente.

La lección empresarial de José Elías tras años de adquisiciones

José Elías fue contundente al describir su experiencia como inversor y empresario. “Nunca he cerrado una operación perfecta”, afirmó. El presidente de Audax Renovables explicó que incluso sus adquisiciones más exitosas estuvieron acompañadas de errores relevantes. “Mis mejores compras son también los mayores fracasos que he tenido. Siempre me equivoco en algo”, señaló.

En ese sentido, recordó algunos de los casos más significativos de su trayectoria empresarial, en los que terminó pagando más de lo previsto debido a problemas detectados una vez cerradas las operaciones.

José Elías, empresario multimillonario: “Nunca he cerrado una operación perfecta”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los errores millonarios de José Elías

Entre los ejemplos mencionados, Elías recordó la compra de La Sirena, una operación en la que, según sus propias palabras, “patiné en 20 millones”. Sin embargo, aseguró que una adquisición realizada en Holanda tuvo consecuencias aún mayores. El empresario explicó que pagó 110 millones de euros por una compañía energética y que posteriormente descubrió un error en el proceso de valoración.

“ Un lumbreras de la consultora se dejó por contabilizar una factura bastante importante. Ese despiste me hizo pagar 30 millones de más sobre el valor real del negocio ”, relató.

Elías reconoció que el impacto de aquella situación fue considerable y que la frustración se prolongó durante mucho tiempo. “El cabreo me duró, sin exagerar, un año y medio”, afirmó.

José Elías, empresario multimillonario: “Nunca he cerrado una operación perfecta”. (Fuente: YouTube).

La importancia de mirar a largo plazo

Pese a esos errores, el empresario sostiene que una vez completada una adquisición es necesario enfocarse en el futuro de la compañía. “Pero una vez que has comprado la empresa, tienes que cambiar el chip”, explicó.

En ese sentido, destacó que el desempeño posterior del negocio es lo que realmente determina el éxito de una operación. “Si logras que el negocio vaya bien, lo que pagaste al principio da lo mismo”, aseguró.

Como ejemplo, señaló que la empresa holandesa por la que terminó pagando 30 millones de euros más de su valor estimado actualmente genera beneficios muy superiores. “De hecho, esa empresa holandesa por la que pagué 30 millones extra, hoy gana 50 millones”, indicó.