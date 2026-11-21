Ander Herrera, del Athletic Club, durante el partido de la Copa del Rey entre el Athletic Club y el RCD Espanyol, disputado en el estadio de San Mamés el 18 de enero de 2023, en Bilbao, Vizcaya, España.

Ander Herrera no se limitó a administrar lo que ganó como futbolista. Según los registros mercantiles analizados por Crónica Vasca, el jugador, que hoy tiene 37 años, lidera desde 2017 dos sociedades inmobiliarias con sede en Zaragoza. Entre ambas suman un capital social cercano a los 8 millones de euros.

Es una cifra de capital social, no el valor de los inmuebles ni un patrimonio total, que la información publicada no detalla. Aun así, muestra que Herrera empezó a construir una actividad paralela cuando todavía estaba en plena carrera.

Las dos sociedades de Ander Herrera

Dander 21 SL, la más antigua, tiene un capital social de 7 millones de euros. Dancander 21 SL, constituida en 2020, cuenta con un millón. Son los últimos registros citados por el medio vasco, publicados en 2024.

Su objeto social incluye adquirir, vender, construir, urbanizar, promocionar, rehabilitar y gestionar bienes inmuebles, tanto a nivel nacional como internacional.

Fotografía de archivo de Ander Herrera de Boca en un partido de la Primera División argentina en Buenos Aires (Argentina). Fuente: EFE/ Matías Martín Campaya

Una inversión que empezó a los 28 años

En 2017, Herrera tenía 28 años y jugaba en el Manchester United, tras llegar desde el Athletic Club. Después pasó por el Paris Saint-Germain, volvió al Athletic y en 2025 llegó a Boca Juniors.

En el pódcast Tengo un Plan contó que mantiene a los mismos asesores financieros desde los 19 años. No es el único exfutbolista que apostó por el ladrillo: Iván Helguera tiene una inmobiliaria con 2,45 millones de capital.

Sin cobrar en el Real Zaragoza

En 2026, Herrera regresó al Real Zaragoza, el club donde empezó su carrera. A los 37 años aceptó jugar en Primera RFEF prácticamente sin cobrar: el sueldo mínimo de la categoría se destina a la Fundación del club.

“He tenido una carrera muy exitosa, me he ocupado de mi dinero y puedo darme este regalo”, explicó a la BBC, según una traducción del original en inglés.