Llega la Luna llena de octubre de 2026, conocida como la Luna del Cazador, y ofrecerá varias noches de observación para quienes quieran contemplar el cielo desde España. El satélite aparecerá especialmente brillante y casi completamente iluminado durante los días próximos al plenilunio.

Además, el fenómeno permitirá observar a la Luna junto a algunas de las estrellas más destacadas de Aries. Durante dos noches también formará una llamativa configuración con Saturno y Algenib, aunque el brillo lunar podrá dificultar la observación de esta última estrella.

Por qué se llama Luna del Cazador

Según el sitio web de astronomía Starwalk Space, la Luna llena de octubre recibe tradicionalmente el nombre de Luna del Cazador porque es la primera Luna llena posterior a la Luna de la Cosecha.

Su denominación está relacionada con las antiguas prácticas de caza otoñales: después de la cosecha, los campos quedaban más despejados y la luz lunar facilitaba localizar animales y preparar alimentos para el invierno.

El nombre no corresponde exclusivamente a octubre todos los años. Si la Luna de la Cosecha se produce en octubre, la siguiente Luna llena puede trasladar la denominación de Luna del Cazador a noviembre.

El satélite estará en la constelación de Aries, cerca de las estrellas Sheratan y Hamal. Freepik

Cuándo podrá verse la Luna llena de octubre desde España

En la España peninsular, la Luna alcanzará oficialmente la fase llena el lunes 26 de octubre de 2026 a las 05:12 horas. Ese será el momento exacto del plenilunio, aunque la diferencia de iluminación será prácticamente imperceptible durante las noches cercanas.

Para disfrutar de una mejor observación, se recomienda prestar atención a la salida de la Luna del 25 o del 26 de octubre, cuando el disco estará casi completamente iluminado. En Madrid, por ejemplo, la salida lunar más próxima al plenilunio será el 25 de octubre a las 17:40, mientras que en Barcelona será a las 17:15 y en Sevilla a las 17:55.

Las condiciones meteorológicas y la visibilidad del horizonte serán determinantes. Un lugar con pocos obstáculos y menor contaminación lumínica permitirá apreciar mejor el satélite y las estrellas próximas.

La Luna podrá adquirir tonos dorados, anaranjados o rojizos al aparecer cerca del horizonte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se verá la Luna del Cazador de octubre de 2026

La Luna llena estará ubicada en la constelación de Aries, cerca de las estrellas Sheratan y Hamal. En el momento exacto del plenilunio, Sheratan se encontrará a unos 4,2 grados de la Luna y Hamal a unos 7,5 grados.

La Luna podrá verse prácticamente llena durante varias noches, aproximadamente entre el 25 y el 27 de octubre. Su recorrido comenzará cerca del horizonte oriental alrededor de la puesta de Sol y continuará hasta desaparecer por el horizonte occidental cerca del amanecer.

La salida de la Luna será uno de los mejores momentos para observarla. Cuando se encuentre próxima al horizonte, podrá adquirir tonalidades doradas, anaranjadas o rojizas debido al recorrido de su luz a través de la atmósfera. También puede parecer más grande al situarse junto a edificios, árboles o colinas, un efecto conocido como ilusión lunar.

Además, los días 25 y 26 de octubre, la Luna casi llena, Saturno y la estrella Algenib formarán un gran triángulo en el cielo. La Luna y Saturno podrán distinguirse a simple vista, mientras que el brillo del satélite puede dificultar la observación de Algenib.