Las empresas españolas deberán cumplir con una nueva obligación vinculada con los desplazamientos de sus trabajadores.

Junto con la llegada de diciembre, las empresas españolas deberán cumplir con una nueva obligación vinculada con los desplazamientos de sus trabajadores.

La Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 4 de diciembre de 2025, exige elaborar un Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) negociado con la representación legal de la plantilla.

Si bien la normativa preveía un margen de 24 meses para que las empresas aplicaran estas medidas, el Real Decreto-ley 7/2026 recortó este plazo a la mitad y fijó el 5 de diciembre de 2026 como fecha límite para disponer del plan de movilidad. Además, la legislación contempla multas de hasta 2000 euros por determinados incumplimientos.

Qué multas pueden recibir las empresas que incumplan la Ley de Movilidad Sostenible

La Ley 9/2025 también establece un régimen sancionador para las empresas que no cumplan con determinadas obligaciones relacionadas con los planes de movilidad sostenible al trabajo.

Según el artículo 106, no disponer del plan dentro del plazo establecido constituye una infracción leve cuando el incumplimiento ocasione un perjuicio para el sistema de movilidad. En estos casos, el artículo 107 contempla multas de entre 101 y 2000 euros.

Asimismo, la normativa establece que las sanciones se graduarán según la gravedad de la infracción, la naturaleza de los daños ocasionados y la conducta anterior de los responsables .

Qué empresas deberán cumplir con la nueva obligación antes del 5 de diciembre

El artículo 26 establece la obligación para empresas privadas y entidades del sector público, que serán evaluadas por centro de trabajo y no por el total de la plantilla global de cada compañía.

En este sentido, la normativa aplicará para centros de trabajo con más de 200 empleados de forma habitual y centros con 100 o más trabajadores por turno, independientemente del total del edificio.

También deberán acatarse a la medida grandes centros de alta ocupación con más de 1000 trabajadores en áreas metropolitanas de más de 500.000 habitantes.

Qué cambios tendrán los trabajadores con los nuevos planes de movilidad sostenible

El objetivo de la normativa es promover desplazamientos más sostenibles a los centros de trabajo y reducir la dependencia del vehículo privado.

El objetivo de la normativa es promover desplazamientos más sostenibles a los centros de trabajo y reducir la dependencia del vehículo privado. Fuente: Magnific

Entre las principales medidas que contempla la ley, se encuentran:

Transporte colectivo: iniciativas que favorezcan el uso del transporte público o compartido.

Movilidad activa: fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta.

Vehículos de bajas emisiones: soluciones de movilidad compartida y facilidades para utilizar o recargar vehículos eléctricos.

Teletrabajo: medidas que permitan reducir los desplazamientos cuando las características del puesto lo hagan posible.

Cada Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) estará sujeto a evaluación periódica para comprobar su implementación y sus resultados.