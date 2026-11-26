El subsidio está destinado a trabajadores mayores de 52 años que agotaron el paro y puede perderse si no se solicita en este plazo. (Imagen ilustrativa)

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ofrece un subsidio de 480 euros mensuales a los mayores de 52 años que han agotado el paro y cumplen todas las condiciones para jubilarse salvo la edad. Sin embargo, en determinados casos el servicio puede denegarlo si la solicitud no se presenta a tiempo, aunque se cumplan todos los requisitos.

La ayuda está pensada para los trabajadores sénior que, tras un despido, tienen más dificultades para volver a emplearse y podrían pasar años sin ingresos hasta cobrar la pensión de jubilación. Por eso el momento en que se pide resulta decisivo.

Ese momento se cuenta desde el hecho causante, la fecha en la que nace la posibilidad de solicitar el subsidio y que cambia según la situación de cada trabajador.

Cómo se determina el hecho causante

El hecho causante es la fecha que sirve de punto de partida para pedir el subsidio, y depende de cómo llega cada persona a la ayuda.

Quien ha agotado una prestación contributiva por desempleo desde el 1 de noviembre de 2024 cuenta desde el día en que se acabó el paro. Quien accede con al menos 90 días cotizados, sin derecho a esa prestación, cuenta desde su última situación legal de desempleo. Y si se pide al volver a cobrar otro subsidio, el hecho causante es el día en que se reanuda.

También hay una cuarta posibilidad. Si al agotar el paro, o al quedar en desempleo, la persona aún no había cumplido los 52 años, la fecha pasa a ser su cumpleaños número 52, siempre que desde entonces siga inscrita como demandante de empleo.

La ayuda se mantiene mientras se cumplan los requisitos y se declaren las rentas. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Cuánto tiempo hay para pedir el subsidio para mayores de 52 años

El plazo ideal para presentar la solicitud es de 15 días hábiles desde el hecho causante. Quien lo hace en ese margen empieza a cobrar desde el día siguiente al hecho causante, sin perder ningún día de subsidio.

Si se deja pasar ese plazo, todavía hay una segunda oportunidad. Se puede pedir dentro de los seis meses siguientes, aunque entonces el derecho nace el día en que se presenta la solicitud, y no desde el hecho causante, por lo que se pierde el cobro de los días que han pasado entretanto.

En qué casos deniega el SEPE el subsidio

El rechazo más claro llega pasados los seis meses, según el artículo 276 de la Ley General de la Seguridad Social. La norma admite excepciones muy concretas, como estar cobrando la prestación por incapacidad temporal o por nacimiento y cuidado de menor el último día del plazo, entre otras.

También se deniega a quien no cumple los requisitos. Entre ellos están haber cotizado al menos seis años por desempleo en España y no superar el límite de rentas propias. Quienes han cobrado la Renta Activa de Inserción, la prestación por cese de actividad o el subsidio extraordinario por desempleo tampoco pueden acceder.