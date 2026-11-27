La tarta de queso al microondas con seis ingredientes permite cocinar este postre en 3 minutos, sin encender el horno.

La tarta de queso al microondas con seis ingredientes permite cocinar este postre en 3 minutos, sin encender el horno. La receta de RecetasGratis está pensada para cuatro personas y tiene una dificultad muy baja.

Consiste en preparar una base de galletas, cubrirla con una crema de queso y cocinarla en el microondas. Después se deja enfriar y se refrigera para que adquiera consistencia.

Los seis ingredientes de la tarta

Para la base hacen falta 120 gramos de galletas y 50 gramos de mantequilla. La crema lleva 200 gramos de queso crema, 50 gramos de azúcar, dos huevos y 100 gramos de crema de leche, que puede sustituirse por yogur griego.

De forma opcional, se puede aromatizar la crema con esencia de vainilla o con ralladura de naranja o de limón.

Tarta de queso al microondas con solo 6 ingredientes: cómo prepararla en 3 minutos sin encender el horno. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se preparan la base y la crema

Se trituran las galletas con un procesador de alimentos o dentro de una bolsa hermética, aplastándolas con un rodillo. Se mezclan con la mantequilla derretida hasta lograr una masa arenosa y se colocan en un molde apto para microondas, de porcelana o vidrio resistente al calor, que puede ser desde una taza hasta una bandeja de Pyrex. Para desmoldar con facilidad, se engrasa con mantequilla o se pone papel de horno en la base. Se compacta bien con una cuchara o una espátula y se reserva en la nevera.

Para la crema, se mezcla el queso crema con el azúcar hasta obtener una textura de pomada, se añaden los huevos y por último la crema de leche. Se vierte sobre la base y se reparte con una espátula.

Cuánto tiempo va al microondas

En una bandeja amplia, la cocción lleva 3 minutos; en tazas individuales, 1 minuto. Al terminar, el centro estará tembloroso, y no hay que prolongar la cocción porque la tarta se endurecerá al enfriarse.

Después se deja enfriar, se refrigera y se decora con mermelada, coulis, otra salsa o fruta fresca. Otra opción sin horno es la torta de queso vasca en el microondas.