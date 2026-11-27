El ácido cítrico en polvo y los limpiadores de Mercadona con aroma a limón no son equivalentes.

El ácido cítrico en polvo y los limpiadores de Mercadona con aroma a limón no son equivalentes. El primero es un ácido que se usa sobre todo para eliminar la cal y otros depósitos minerales, mientras que el quitagrasas sin espuma con perfume a limón de Bosque Verde está pensado para la suciedad grasa de la cocina.

La diferencia no está solo en el olor: son productos con usos distintos, por lo que no conviene intercambiarlos. También cambia el precio por envase, que va desde unos 1,50 euros del quitagrasas hasta los 4,99 euros del ácido cítrico más barato.

El ácido cítrico en polvo actúa sobre la cal

Es un ácido orgánico que se usa como desincrustante: ataca depósitos minerales como la cal y algunas manchas de óxido. Su acción no depende de que huela a limón, sino del propio ácido.

El ácido cítrico IMPACT de Leroy Merlin, en formato de 500 gramos, cuesta 4,99 euros. Los formatos grandes de Plantawa salen más baratos por kilo: 11,95 euros el kilo, 18,95 euros los 2,5 kilos y 29,95 euros los 5 kilos.

Ácido cítrico Impact, un producto en polvo utilizado para la descalcificación y la limpieza de restos de óxido y cal. Fuente: Leroy Martin

El quitagrasas de Mercadona sirve para la grasa

El quitagrasas sin espuma de Bosque Verde, de 750 mililitros, cuesta alrededor de 1,50 euros. Se usa sobre la grasa de azulejos, campanas extractoras, encimeras, quemadores y hornos.

La cal es un depósito mineral que responde a los ácidos, mientras que la grasa se elimina mejor con productos pensados para desengrasar. Por eso el ácido cítrico no sustituye a un quitagrasas, ni un limpiador con limón en la etiqueta funciona como descalcificador.

Qué elegir y qué precauciones tomar

Si el problema son las manchas blancas del agua, tiene sentido el ácido cítrico. Mercadona también vende el limpiador antical Bosque Verde en pistola, otro producto pensado para eliminar la cal en grifos, duchas y sanitarios. Si es grasa, conviene un desengrasante. Y la palabra cítrico puede referirse solo al aroma: el set antihumedad con aromas cítricos de Bosque Verde, que cuesta 3,15 euros, absorbe humedad y no limpia ni cal ni grasa.

Los ácidos pueden dañar el mármol, la piedra caliza, el travertino y algunos metales, así que hay que comprobar que la superficie sea compatible. Tampoco conviene mezclar el ácido cítrico con lejía ni con otros productos de limpieza incompatibles.