En sintonía con la buena marcha de los negocios, el consejo de administración de El Corte Inglés aprobó por unanimidad un plan estratégico 2027-2032 que prevé invertir 5000 millones de euros en ese periodo, con el foco puesto en el cliente como centro de toda la actividad del Grupo y en la tienda, tanto física como online, como principal motor de crecimiento.

Asimismo, la intención de la cadena de grandes almacenes es priorizar la rentabilidad y la solidez financiera, ya que “la compañía se encuentra también en un momento idóneo para iniciar una nueva etapa de crecimiento más industrial, basada en el impulso de la tienda y el consiguiente incremento de ventas”, como destacó en un comunicado dado a conocer esta mañana.

Cristina Álvarez, presidenta de El Corte Inglés. El Corte Inglés

La empresa, que preside Cristina Álvarez, explicó que el plan se asienta en la experiencia de los clientes en tienda con un servicio impecable y un surtido adecuado; el impulso del canal online como complemento a la red comercial física; y el desarrollo de un ecosistema de servicios y soluciones más amplio y adaptado a las nuevas exigencias de la sociedad.

“Para ello, el Grupo El Corte Inglés prevé unas inversiones de hasta 5000 millones de euros en el periodo 2027-2032, en las que cobran un papel protagonista las tiendas, la tecnología, la logística y determinados proyectos de gestión patrimonial” , detalló la compañía.

En concreto, el plan estratégico descansa sobre una asignación de capital disciplinada e impulsa el crecimiento, la creación de valor y la continuidad en la senda de reducción de deuda en el marco de una política financiera prudente.

De acuerdo a Álvarez, el nuevo plan estratégico 2027-2032 constituye una ruta industrial de crecimiento basada en las capacidades únicas de El Corte Inglés. “El aumento de la ambición”, añadió, “responde a nuestro compromiso con el cliente y a la continua mejora de su experiencia en las tiendas”.

Avance en la junta de accionistas

La resolución que tomó el consejo de administración no sorprendió ya que en el transcurso de la junta de accionistas celebrada el pasado 24 de julio, la presidenta Cristina Álvarez apuntó las claves sobre las que se fundamentará la actualización del plan estratégico aprobado esta mañana.

Cartel de la tienda de El Corte Inglés en la Av. Diagonal Fuente: Shutterstock Shutterstock

En su intervención, Álvarez ya había adelantado que el nuevo plan contemplará un proyecto inversor más ambicioso centrado en el crecimiento del negocio, la mejora de la logística y el aprovechamiento de nuevas capacidades tecnológicas.

En concreto, aludió a la importancia que para la empresa tiene el cliente, como también el valor que posee el canal online que “gana peso día a día”. También se refirió a las actuaciones e inversiones en el área logística con el objetivo de “crecer y dar un mejor servicio a nuestras tiendas y clientes”.

Respecto a la inteligencia artificial afirmó que, sin sustituir nunca “la esencia de nuestra empresa”, debe “ayudar a personalizar la experiencia de compra, optimizar la disponibilidad de productos, agilizar la atención y sobre todo interpretar mejor las necesidades de nuestros clientes”.

Justo un año antes, en julio de 2025, en el marco de su junta de accionistas, la empresa anunció un paquete de inversiones de 3000 millones de euros para su nuevo plan estratégico correspondiente al periodo 2025-2030.

Lo cierto, es que la buena marcha de las ventas hizo que la presidenta de El Corte Inglés propusiera el pasado abril ante el consejo de administración actualizar el plan estratégico en vigor, hecho que se concretó hoy.

Resultados primer semestre

El Corte Inglés cerró los seis primeros meses del ejercicio fiscal 2026-2027 (del 1 de marzo al 31 de agosto) con incrementos relevantes tanto en ventas como en resultados.

Así pues, el volumen global de ingresos se situó en 8.404 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,3% sobre el mismo periodo del año anterior, mientras que la cifra de negocios alcanza los 7230 millones, con un crecimiento del 2,6% a superficie comparable.

Esta evolución positiva permitió a la empresa registrar crecimientos relevantes en magnitudes como el ebitda, que alcanza los 562 millones de euros, un 4,2% más que en el mismo lapso de tiempo de 2025; el beneficio neto se situó en 249 millones, con un alza del 11,5%; y el beneficio neto recurrente que alcanzó los 210 millones, tras crecer el 9,1%.