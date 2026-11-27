'El crimen de Pazos' se estrenó en Netflix el 13 de noviembre.

Una miniserie de tres episodios, basada en un hecho real que sacudió a la sociedad española en 2015, se volvió una de las propuestas más vistas de Netflix. Se trata de El crimen de Pazos y, por su corta duración, puede verse completa en un solo fin de semana.

La ficción reconstruye el ataque a una mujer en su casa y la investigación que puso el foco en su marido. El caso terminó de forma trágica y dejó a la vista fallas en la protección de las víctimas de violencia de género.

Desde su estreno, el 13 de noviembre, ocupa el primer puesto entre las series en España y despertó interés fuera de país.

De qué trata El crimen de Pazos

La historia arranca cuando Aniceto, de 77 años, denuncia que un delincuente entró en su casa de Pazos y agredió a su esposa, Irene. Mientras ella es ingresada en un hospital, él se muestra angustiado y confundido, y no logra reconstruir con precisión lo ocurrido.

Netflix la describe como un drama inspirado en hechos reales en el que “un tenaz sargento sospecha que su esposo no es tan inocente como parece”. Ese investigador es Elías Lago, interpretado por Tristán Ulloa. Las pistas que encuentra apuntan a un intento de femicidio, aunque el hombre tiene fama de buena persona y cae bien a los vecinos.

La miniserie reconstruye un caso de violencia de género ocurrido en 2015. Fuente: Netflix

Qué pasó en el caso real

La víctima fue Isabel Fuentes, de 66 años, que en la serie se llama Irene. El relato del marido tenía inconsistencias que despertaron las sospechas de los agentes a cargo de la investigación.

Sin embargo, no se tomaron medidas cautelares. Mientras la mujer permanecía convaleciente en el Hospital Universitario de Ourense, él entró al centro médico y la apuñaló. Murió a causa de ese ataque.

El elenco y el equipo detrás de El crimen de Pazos

El crimen de Pazos está dirigida por Carlos Sedes y fue creada por Ramón Campos junto a su equipo, responsable también de El caso Asunta. El elenco lo completan Carlos Blanco, Fer Fraga, Miguel Borines y Esther Hedo, además de Verónica Sánchez, que interpreta a la jueza del caso.

En su primer fin de semana, la miniserie ya era el séptimo contenido más visto de la plataforma entre los de habla no inglesa.

Para verla hace falta una suscripción a Netflix. En España, el plan Estándar con anuncios cuesta 8,99 euros al mes, el Estándar 14,99 euros y el Premium 21,99 euros.