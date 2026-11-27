Los aspirantes podrán presentarse sin necesidad de contar con una titulación universitaria.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una nueva oferta de empleo para quienes quieran desarrollar su carrera profesional en el sector de la aviación. Se trata de una convocatoria de 159 plazas de controlador de tránsito aéreo impulsada por ENAIRE, el gestor público de navegación aérea de España.

La convocatoria, publicada el martes 24 de noviembre de 2026, forma parte de la estrategia de refuerzo de personal ante el crecimiento del tráfico aéreo y las necesidades operativas de los centros y torres de control del país.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes entre el 25 de noviembre y el 18 de diciembre de 2026. Para acceder a estos puestos deberán cumplir una serie de requisitos académicos, lingüísticos y superar diferentes pruebas de selección.

Cuáles son los requisitos para trabajar como controlador aéreo en España

Una de las particularidades de esta oferta de empleo público es que no exige haber cursado una carrera universitaria ni contar con experiencia profesional previa en el sector aeronáutico.

De acuerdo con la información disponible sobre las bases de la convocatoria, los aspirantes deberán reunir las siguientes condiciones:

Tener al menos 18 años y no haber cumplido los 65.

Tener nacionalidad española, de otro Estado de la Unión Europea o encontrarse en alguno de los supuestos de acceso previstos para extranjeros.

Poseer una titulación que permita acceder a la universidad, como Bachillerato o Formación Profesional de Grado Superior.

Contar con la capacidad psicofísica necesaria para ejercer la profesión.

No haber sido separado del servicio de una Administración pública ni estar inhabilitado para desempeñar empleos públicos.

En cuanto a los idiomas, los candidatos deberán acreditar sus conocimientos de inglés durante las pruebas de selección, que evaluarán competencias equivalentes al nivel C1.

Para formalizar posteriormente la contratación, será necesario disponer de una licencia con un nivel mínimo de inglés operacional (nivel 4) y español experto (nivel 6), conforme a la escala de competencia lingüística aeronáutica.

Cómo serán los exámenes para conseguir una de las 159 plazas de ENAIRE

El proceso de selección se divide en tres fases que permitirán evaluar los conocimientos teóricos, las habilidades cognitivas, las competencias lingüísticas y la capacidad de los aspirantes para desempeñar las funciones de control de tránsito aéreo.

Fase Pruebas Primera Conocimientos generales, inglés escrito, aptitudes y personalidad. Segunda Pruebas FEAST y PDEA de evaluación de capacidades profesionales. Tercera Inglés oral, evaluación conductual y evaluación clínica de la personalidad.

Las pruebas FEAST, desarrolladas por EUROCONTROL, permiten evaluar las aptitudes necesarias para ejercer la profesión, como la concentración, el razonamiento y la capacidad de gestionar información simultáneamente.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 18 de diciembre. Fuente: EFE Manuel Bruque

Superar el proceso de selección no supone una incorporación inmediata al puesto de trabajo. Los candidatos seleccionados también deberán obtener las licencias, habilitaciones y certificaciones médicas correspondientes.

Quienes todavía no dispongan de la licencia tendrán un plazo de hasta 17 meses desde la adjudicación del destino para reunir los requisitos de contratación. El coste de la formación necesaria para obtenerla correrá a cargo del aspirante.

Cuánto cobra un controlador aéreo en España

Los salarios de los controladores aéreos de ENAIRE están regulados por el III Convenio Colectivo Profesional del colectivo, publicado en el BOE el 24 de agosto de 2023 y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

La remuneración depende del destino asignado, la antigüedad, el nivel profesional y los complementos salariales correspondientes a cada puesto.

Como referencia, la suma del sueldo base y el complemento de puesto de trabajo de las tablas originales del convenio sitúa las retribuciones entre 58.700 y 108.900 euros brutos anuales, aproximadamente, según la dependencia en la que se desempeñen las funciones.

A estas cantidades pueden añadirse otros complementos y las actualizaciones salariales correspondientes. Por tanto, no todos los profesionales perciben la misma remuneración ni estos importes representan un salario inicial garantizado para los nuevos contratados.

Cómo inscribirse en la convocatoria de controladores aéreos de ENAIRE

Las personas interesadas deberán acceder al portal oficial de empleo de ENAIRE, ingresar en el apartado de convocatorias y seleccionar la opción “Convocatoria externa controladores 2026”.

Una vez dentro, deberán completar la solicitud, aportar la documentación correspondiente y abonar una tasa de inscripción de 15,57 euros.

Estas son las fechas más importantes del proceso:

Concepto Fecha Publicación en el BOE 24 de noviembre de 2026 Apertura de inscripciones 25 de noviembre a las 9:00 Cierre de inscripciones 18 de diciembre a las 23:59 Plazas disponibles 159 Tasa de inscripción 15,57 euros

Los horarios corresponden a la España peninsular. Las fechas de las pruebas y las sucesivas comunicaciones del proceso de selección podrán consultarse a través del portal de empleo del organismo.

Con esta nueva convocatoria, ENAIRE suma 466 plazas de control de tránsito aéreo entre los procesos de selección de 2024, 2025 y 2026, en un contexto de crecimiento del tráfico aéreo europeo.