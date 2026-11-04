La tasa de inflación interanual en España fue del 4,9% en octubre.

La tasa de inflación de la eurozona aumentó dos décimas en septiembre, hasta alcanzar el 4% interanual. Según las estimaciones preliminares publicadas este miércoles por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, el aumento del índice está impulsado principalmente por el encarecimiento de la energía.

La tasa -que registra la evolución de una cesta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en la zona euro- mantiene su nivel más alto desde septiembre de 2023 .

Según la información recogida por EFE, el aumento de la inflación reforzaría los argumentos para que el Banco Central Europeo (BCE) aumente los tipos de interés en la reunión prevista para diciembre. Actualmente, la tasa de referencia se ubica en el 2,5%.

En España, la tasa de inflación interanual fue del 4,9% en octubre, por lo que no registró cambios respecto del mes anterior.

La OCDE establece que la tasa de inflación interanual en el país está empujada por el encarecimiento de los paquetes turísticos, el gas y los combustibles líquidos.

La inflación en España se sitúa por encima del promedio de la zona euro

Según informa la OCDE, la tasa de inflación interanual en el país se mantiene en niveles elevados, empujada por el encarecimiento de los paquetes turísticos, el gas y los combustibles líquidos . Sin embargo, el descenso de los carburantes de automoción evitó que el indicador subiera aún más.

Entre todos los socios de la eurozona, el aumento más marcado tuvo lugar en Lituania (6,1%), Bulgaria (6,0%), Grecia e Italia (5,6 %), Chipre (5,4%), Bélgica (5,2%), así como en España y Luxemburgo (ambas 4,9%) . De esta manera, la inflación de España es una de las tasas más altas de Europa.

En línea con el promedio europeo, Irlanda se ubicó con un 4%, mientras que las tasas de inflación en Portugal (3,9%), Francia y Eslovenia (3,8%) se situaron por debajo. Además, Estonia (3,6%), Austria (3,5%), Finlandia (3,4%), Países Bajos (3,3%) y Letonia (3,0%) se mantuvieron cerca del promedio estimado por el BCE.

Por su parte, Eslovaquia (2,9 %), Alemania (2,8 %) y Malta (2,3 %) registraron las tasas más bajas en un mes en el que todos los socios del euro superaron el objetivo de inflación del 2% que persigue el Banco Central Europeo.

La subida de precios en octubre registró aumentos en todos los componentes de la cesta de la compra. Shutterstock

Cuáles fueron los sectores que más aumentaron

Si bien la subida de precios en octubre registró aumentos en todos los componentes de la cesta de la compra, la energía se encareció un 20,8% con respecto a octubre del año pasado. Incluso, se situó dos puntos por encima de lo registrado en septiembre.

Asimismo, la tasa de inflación también aumentó hasta el 3,3% en servicios, en comparación al 3,2% del mes previo. De la misma forma, los alimentos, alcohol y tabaco aumentaron hasta el 1,6% frente al 1,3% en septiembre. En cuanto a los bienes industriales no energéticos, el aumento fue del 1,2%, frente al 1,1% de septiembre .

Por su parte, la inflación subyacente -que excluye el efecto de sectores volátiles como la energía, alimentos frescos, alcohol y tabaco- se mantuvo estable en un 2,5%.