La legislación laboral garantiza permisos retribuidos y no recuperables para quienes deban trabajar ese día.

El domingo 29 de noviembre se celebrarán elecciones generales en España y miles de trabajadores deberán cumplir también con sus obligaciones laborales. De todas formas, la legislación laboral garantiza permisos retribuidos y no recuperables para quienes deban trabajar ese día.

La duración exacta del permiso depende de cuántas horas de tu jornada laboral coincidan con el horario de apertura de los colegios electorales, que funcionarán de 09:00 a 20:00, y de la normativa de cada comunidad autónoma.

Qué trabajadores tendrán derecho a ausentarse para votar el 29-N

Podrán solicitar este permiso los trabajadores por cuenta ajena y el personal al servicio de las administraciones públicas que deban trabajar durante las elecciones.

Sin embargo, la duración del permiso dependerá de cuánto coincida la jornada laboral con el horario de votación. Cuando no exista coincidencia suficiente, no corresponderá disfrutar de horas libres adicionales.

En cuanto a la remuneración, el permiso es retribuido, por lo que no implica una pérdida salarial por las horas legalmente reconocidas. Respecto a la duración del permiso, se reducirá proporcionalmente cuando corresponda.

El derecho está regulado por el artículo 13 del Real Decreto 605/1999, que determina los permisos laborales durante los procesos electorales.

Cuántas horas puedes ausentarte del trabajo y cómo solicitar el permiso para votar

Según la normativa de cada comunidad autónoma, la duración del permiso puede variar en función de la coincidencia entre la jornada laboral y el horario de votación. Por ejemplo, en Andalucía se establece la siguiente distribución:

Sin coincidencia o con una coincidencia inferior a dos horas: sin permiso específico .

Coincidencia de dos a menos de cuatro horas: dos horas .

Coincidencia de cuatro a menos de seis horas: tres horas .

Coincidencia de seis o más horas: cuatro horas.

La duración del permiso puede variar en función de la coincidencia entre la jornada laboral y el horario de votación. Magnific

En cuanto al horario concreto de ausencia, la empresa podrá determinar cuándo se disfruta del permiso dentro de la jornada laboral, siempre que respete las horas que correspondan al trabajador según la normativa aplicable.

Para tramitarlo, se debe comunicar la necesidad de ausentarse a la empresa, coordinar el horario del permiso y conservar un justificante de votación si se solicita.