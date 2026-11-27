Dos cebras de pie en un campo de sabana cubierto de hierba bajo un espectacular cielo dorado al atardecer en África. Día Nacional de la Vida Silvestre.

Las rayas de las cebras llevan mucho tiempo planteando una pregunta sencilla: por qué estos animales tienen el cuerpo cubierto de franjas blancas y negras. Dos estudios con científicos de la Universidad de California, Davis, y de la Universidad de Bristol apuntan a una explicación: protegen frente a las moscas que se alimentan de sangre.

El primero, publicado en 2014 en Nature Communications, descartó el camuflaje, la confusión de los depredadores, la regulación del calor y la función social. El segundo, de 2019 en PLOS ONE, observó qué ocurre cuando un tábano intenta aterrizar.

Lo que descartó el estudio de 2014

Tim Caro, de UC Davis, y su equipo compararon esas hipótesis con la distribución geográfica de siete especies de cebras, caballos y asnos, y de sus subespecies. Cruzaron las rayas con las zonas boscosas, el rango de los depredadores, la temperatura y la distribución de las moscas.

La variable que coincidía con las rayas era la presencia de moscas picadoras, en concreto tábanos y moscas tsetsé: el patrón se asociaba con varios meses seguidos de condiciones ideales para estos insectos. Los depredadores y la temperatura quedaron descartados.

En 2019, Caro, Martin How y colegas de Bristol y UC Davis filmaron tábanos alrededor de cebras y caballos domésticos en un establo de North Somerset. Imagen ilustrativa de un escape de cebras en Washington.

Qué ocurre cuando el tábano intenta aterrizar

En 2019, Caro, Martin How y colegas de Bristol y UC Davis filmaron tábanos alrededor de cebras y caballos domésticos en un establo de North Somerset. Desde lejos, las moscas daban las mismas vueltas alrededor de unas y otros. La diferencia estaba en el aterrizaje: no reducían la velocidad al acercarse a las cebras y chocaban con las rayas, así que lograban muchos menos.

Después pusieron mantas a los caballos: los que llevaban rayas recibieron menos aterrizajes que los de un solo color. Las cebras, además, se alejaban y agitaban la cola con más frecuencia. Los autores proponen que las rayas perturban el sistema visual de los insectos en los últimos instantes de la aproximación.

Una defensa frente a enfermedades graves

En África, los tábanos transmiten enfermedades como la tripanosomiasis y la peste equina africana, que debilitan a los animales y con frecuencia los matan. A diferencia de otros ungulados africanos de las mismas zonas, la cebra tiene un pelo corto, más corto que las piezas bucales de estas moscas, lo que la haría especialmente vulnerable a sus picaduras.

Las franjas blancas y negras tampoco son exclusivas de las cebras: el okapi, de la selva de Ituri, las muestra en las patas y la parte trasera.