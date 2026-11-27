Las rayas de las cebras llevan mucho tiempo planteando una pregunta sencilla: por qué estos animales tienen el cuerpo cubierto de franjas blancas y negras. Dos estudios con científicos de la Universidad de California, Davis, y de la Universidad de Bristol apuntan a una explicación: protegen frente a las moscas que se alimentan de sangre.
El primero, publicado en 2014 en Nature Communications, descartó el camuflaje, la confusión de los depredadores, la regulación del calor y la función social. El segundo, de 2019 en PLOS ONE, observó qué ocurre cuando un tábano intenta aterrizar.
Lo que descartó el estudio de 2014
Tim Caro, de UC Davis, y su equipo compararon esas hipótesis con la distribución geográfica de siete especies de cebras, caballos y asnos, y de sus subespecies. Cruzaron las rayas con las zonas boscosas, el rango de los depredadores, la temperatura y la distribución de las moscas.
La variable que coincidía con las rayas era la presencia de moscas picadoras, en concreto tábanos y moscas tsetsé: el patrón se asociaba con varios meses seguidos de condiciones ideales para estos insectos. Los depredadores y la temperatura quedaron descartados.
Qué ocurre cuando el tábano intenta aterrizar
En 2019, Caro, Martin How y colegas de Bristol y UC Davis filmaron tábanos alrededor de cebras y caballos domésticos en un establo de North Somerset. Desde lejos, las moscas daban las mismas vueltas alrededor de unas y otros. La diferencia estaba en el aterrizaje: no reducían la velocidad al acercarse a las cebras y chocaban con las rayas, así que lograban muchos menos.
Después pusieron mantas a los caballos: los que llevaban rayas recibieron menos aterrizajes que los de un solo color. Las cebras, además, se alejaban y agitaban la cola con más frecuencia. Los autores proponen que las rayas perturban el sistema visual de los insectos en los últimos instantes de la aproximación.
Una defensa frente a enfermedades graves
En África, los tábanos transmiten enfermedades como la tripanosomiasis y la peste equina africana, que debilitan a los animales y con frecuencia los matan. A diferencia de otros ungulados africanos de las mismas zonas, la cebra tiene un pelo corto, más corto que las piezas bucales de estas moscas, lo que la haría especialmente vulnerable a sus picaduras.
Las franjas blancas y negras tampoco son exclusivas de las cebras: el okapi, de la selva de Ituri, las muestra en las patas y la parte trasera.