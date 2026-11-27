Fernando Villaamil, el marino asturiano que impulsó el desarrollo del Destructor en el siglo XIX.

A finales del siglo XIX, en plena transformación tecnológica de las grandes potencias militares, un marino español desarrolló un concepto de embarcación que cambiaría la historia de la navegación militar. Se trataba de Fernando Villaamil, un asturiano que apostó por combinar velocidad, autonomía y capacidad de combate en un mismo buque.

Su proyecto dio origen al Destructor, una embarcación construida en Escocia que se incorporó a la Armada española en enero de 1887 y que se convirtió en uno de los grandes antecedentes de los destructores modernos.

Casi 140 años después, esta categoría de buques continúa presente en las principales fuerzas navales del mundo, entre ellas las de Estados Unidos, China y Reino Unido, aunque con capacidades tecnológicas muy superiores a las del diseño original.

Fernando Villaamil, el español que ideó un nuevo concepto de buque de guerra

Nacido en 1845 en Serantes, Asturias, Fernando Villaamil inició su formación militar en el Colegio Naval de San Fernando. A lo largo de su carrera, mostró un especial interés por los avances tecnológicos y la modernización de la Armada española.

Por aquel entonces, la aparición de los torpederos había alterado el equilibrio de fuerzas en el mar. Estas pequeñas embarcaciones, rápidas y relativamente económicas, representaban una amenaza para los grandes buques de guerra.

Villaamil comprendió que las armadas necesitaban una embarcación capaz de hacer frente a estos nuevos navíos, pero que también dispusiera de suficiente autonomía para acompañar a las grandes escuadras durante sus travesías.

En 1885, el proyecto recibió el respaldo del Ministerio de Marina y comenzó a tomar forma una embarcación que terminaría por dar nombre a toda una categoría naval.

Cómo se construyó el Destructor, el buque de guerra que revolucionó la ingeniería naval

La construcción del Destructor coincidió con una etapa de importantes transformaciones industriales. La incorporación del acero, el desarrollo de las máquinas de vapor y los avances en los sistemas de propulsión permitieron diseñar embarcaciones más rápidas y resistentes.

Sin embargo, la industria naval española todavía presentaba limitaciones tecnológicas frente a la británica. Por este motivo, el proyecto fue adjudicado a los astilleros James & George Thomson, situados en Clydebank, Escocia.

Villaamil supervisó el desarrollo de la embarcación, cuyo contrato de construcción ascendió a 38.000 libras esterlinas. El buque fue botado el 29 de julio de 1886 y entregado oficialmente a la Armada española el 19 de enero de 1887.

Según las publicaciones históricas de la Armada, el Destructor alcanzó los 22,98 nudos durante sus pruebas, una velocidad considerable para una embarcación de sus dimensiones en aquella época.

Entre sus principales características técnicas destacaban:

Eslora: 58,74 metros.

Manga: 7,63 metros.

Desplazamiento: aproximadamente 380 toneladas, según una de las estimaciones históricas.

Velocidad alcanzada durante las pruebas: 22,98 nudos.

Material de construcción: acero.

Propulsión: máquinas de vapor.

La principal innovación residía en reunir en una misma embarcación prestaciones que hasta entonces resultaban difíciles de combinar: rapidez, capacidad para navegar en alta mar y funciones de escolta.

Del Destructor español a los grandes buques de guerra de Estados Unidos y China

El Destructor fue construido en Escocia e incorporado a la Armada española en enero de 1887. Shutterstock

El desarrollo del Destructor coincidió con una carrera internacional por modernizar las flotas militares. En 1892, la Marina Real británica encargó sus propios destructores de las clases Havock y Daring, lo que contribuyó a consolidar esta nueva categoría de embarcaciones.

Durante el siglo XX, los destructores aumentaron progresivamente sus dimensiones, autonomía y capacidades tecnológicas. Su función original evolucionó hasta convertirlos en plataformas polivalentes dentro de las grandes escuadras navales.

Actualmente, los destructores desempeñan funciones de defensa aérea, vigilancia marítima, escolta y protección de otras embarcaciones . Muchos cuentan con sistemas de radar avanzados y tecnologías de detección submarina.

Aunque su diseño ha experimentado profundas transformaciones, el buque desarrollado por Villaamil constituye uno de los principales antecedentes históricos de esta categoría naval. Incluso la denominación inglesa destroyer, utilizada internacionalmente, coincide con el nombre que recibió la embarcación española.

Qué fue de Fernando Villaamil, el impulsor del Destructor

La contribución de Villaamil a la Armada española no se limitó a la ingeniería naval. El asturiano también impulsó la formación de los futuros oficiales mediante grandes expediciones marítimas.

En 1892 emprendió un viaje de circunnavegación a bordo de la corbeta Nautilus, una embarcación destinada a la instrucción de guardiamarinas que completó su vuelta al mundo en 1894.

Cuatro años después, Villaamil participó en la guerra hispano-estadounidense. Falleció el 3 de julio de 1898 durante la batalla naval de Santiago de Cuba, a bordo del destructor Furor, una embarcación que incorporaba el concepto naval que él mismo había contribuido a desarrollar más de una década antes.