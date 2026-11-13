La nueva referencia afecta a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual firmados a partir del 26 de mayo de 2023.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes 13 de noviembre el nuevo índice de referencia para la actualización anual de los alquileres en España, que alcanzó el 2,57% en octubre de 2026, su nivel más elevado desde que comenzó a elaborarse en noviembre de 2024.

El indicador aumentó 0,03 puntos porcentuales respecto a septiembre, cuando se situó en el 2,54%, en un contexto de presión inflacionaria relacionado con las tensiones internacionales y el encarecimiento de determinados bienes y servicios.

Aunque el INE publica este indicador cada mes, la revisión de la renta se realiza una vez al año, conforme a las condiciones del contrato y los límites legales vigentes.

La nueva referencia afecta a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual firmados a partir del 26 de mayo de 2023, tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. Su finalidad es establecer un límite para las actualizaciones anuales de la renta y evitar incrementos desproporcionados.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes 13 de noviembre el nuevo índice de referencia para la actualización anual de los alquileres en España. Imagen ilustrativa. Shutterstock

¿Cuánto puede subir el alquiler con el nuevo índice del INE?

El índice del 2,57% establece el porcentaje máximo de actualización anual aplicable a los contratos sujetos a este sistema, siempre que corresponda revisar la renta conforme a las condiciones pactadas.

Por ejemplo, para un alquiler mensual de 800 euros, una actualización del 2,57% representa un incremento de 20,56 euros. De esta manera, la mensualidad pasaría a ser de 820,56 euros, lo que supone 246,72 euros adicionales al año.

Alquiler actual Subida del 2,57 % Nueva mensualidad 600 euros 15,42 euros 615,42 euros 800 euros 20,56 euros 820,56 euros 1000 euros 25,70 euros 1025,70 euros 1200 euros 30,84 euros 1230,84 euros

La evolución del indicador refleja una tendencia al alza durante 2026. Después de situarse en el 2,14% en enero, alcanzó el 2,47% en marzo, el 2,49% en julio y el 2,54% en septiembre, hasta registrar su máximo histórico en octubre.

¿Qué contratos de alquiler están afectados por la subida del 2,57%?

La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, introdujo un sistema específico para regular las actualizaciones anuales de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual. El INE es el organismo encargado de elaborar y publicar este indicador.

El índice se aplica a los contratos celebrados desde el 26 de mayo de 2023, mientras que los contratos anteriores mantienen, con carácter general, el sistema de actualización previsto en sus condiciones y en la normativa correspondiente.

La nueva referencia afecta a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual firmados a partir del 26 de mayo de 2023. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Además, el artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece que la renta puede actualizarse en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, conforme a lo pactado entre las partes.

La actualización requiere una cláusula contractual que la contemple y debe comunicarse a la otra parte por escrito

Anteriormente, el Índice de Precios de Consumo (IPC) constituía la referencia habitual para revisar las rentas. Tras el repunte de la inflación, el Gobierno introdujo límites extraordinarios del 2% en 2022 y 2023 y del 3% en 2024. Posteriormente, el nuevo índice del INE pasó a funcionar como referencia para los contratos sujetos a la Ley de Vivienda.