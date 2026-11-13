La inflación se mantuvo en octubre en el 4,9%, la tasa más alta desde febrero de 2023. (Imagen ilustrativa)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes que la inflación se mantuvo en octubre en el 4,9%, la tasa más alta desde febrero de 2023, cuando llegó al 6%. Los precios de los carburantes, los alimentos y la ropa se moderaron, pero esa contención solo bastó para frenar la subida, no para reducirla.

La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos frescos, también se mantuvo en el 3,1%, su nivel más alto en dos años y medio, desde marzo de 2024.

Una inflación lejos del 2,3% de comienzos de año

El dato de octubre recogido por la agencia EFE confirma que los precios no han vuelto a acelerarse, pero sí que siguen en niveles altos. Tras mantenerse estable en el 3,2% entre abril y junio, el IPC subió tres meses seguidos: hasta el 3,6% en julio, el 4,3% en agosto y el 4,9% en septiembre, muy por encima del 2,3% con el que empezó el año.

La subyacente, en cambio, se ha movido en los últimos nueve meses en torno al 2,9%, entre el 2,7% y el 3,1%, y se sitúa 1,8 puntos por debajo de la tasa general. En comparación con septiembre, los precios subieron un 0,6% en octubre, sobre todo por la ropa y el calzado de la nueva temporada, los alimentos, la electricidad y el gas.

La inflación ha escalado desde el 2,3 % con el que comenzó el año hasta el 4,9 % actual. (Imagen ilustrativa) Shutterstock

Carburantes, alimentos y ropa frenan la subida

Uno de los factores que contuvo los precios fue el transporte, cuyos precios subieron un 10,3% interanual, dos décimas menos que en septiembre. La moderación se debe al abaratamiento de los carburantes gracias a las rebajas fiscales aprobadas para amortiguar el impacto energético de la guerra en Irán.

También ayudaron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que se encarecieron un 2,4%, tres décimas menos, por el menor aumento del precio de las frutas y los frutos secos. La ropa y el calzado subieron un 1,8%, también tres décimas menos, porque las prendas de la temporada otoño-invierno se encarecieron menos que el año anterior.

La vivienda y el ocio empujan al alza

En sentido contrario, la vivienda elevó cuatro décimas su tasa, hasta el 7,6%, por el mayor encarecimiento del gas. El ocio, el deporte y la cultura también subieron cinco décimas, hasta el 4,1%, porque los paquetes turísticos se abarataron menos que hace un año.

Entre los productos energéticos, la electricidad se encareció un 11,1% y el gas natural, un 5,3%. Como la luz sigue por debajo del umbral del 15% de subida anual, no se han activado las rebajas del IVA ni del impuesto especial sobre la electricidad.

El gasóleo sube un 36,2% y la gasolina, un 20,7%

Pese a la moderación del transporte, los carburantes siguen mucho más caros que hace un año. El gasóleo subió un 36,2%, 2,2 puntos más que en septiembre, y la gasolina, un 20,7%, casi siete puntos menos.

En octubre seguía vigente el descuento de 20 céntimos por litro en el diésel y de 5 céntimos en la gasolina. Desde el 1 de noviembre, el último paquete de medidas del Gobierno aplica ya un descuento de 20 céntimos en ambos.

Las bayas frescas, el alimento que más sube

Entre los alimentos, las mayores subidas correspondieron a las bayas frescas, que se encarecieron un 54,2%, las hortalizas (20,8%), las legumbres (14,5%) y las frutas tropicales (12,9%). Los huevos moderaron su subida hasta el 7,1%.

En el conjunto de la cesta, lo que más se encareció respecto a octubre de 2025 fueron los combustibles líquidos, con un 68,8%. En el extremo contrario, el transporte de pasajeros en tren bajó un 11,1%, y los periódicos, los videojuegos y consolas, los accesorios para vehículos y el material deportivo también se abarataron.

Las frutas y hortalizas se encuentran entre los alimentos que más se han encarecido en el último año. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, con la inflación más alta

El IPC subió en octubre en todas las comunidades autónomas, con Canarias a la cabeza en términos mensuales (1%). Sin embargo, en tasa anual bajó en diez de ellas respecto a septiembre, sobre todo en Navarra (0,5 puntos) y Andalucía (0,3), porque en octubre de 2025 los precios habían subido más.

Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia registraron la inflación anual más alta, con un 5,3%, seguidas de Cantabria y Murcia (5,2%) y Extremadura y Madrid (5,1%). En el lado opuesto se situaron Aragón y Canarias (4,5%) y Andalucía (4,4%). En lo que va de año, los precios han subido más en Baleares (4,8%), Galicia (4,7%) y Castilla-La Mancha (4,6%).

Con la inflación estancada en máximos de casi tres años y la energía todavía muy por encima de los niveles de 2025, la evolución de los precios seguirá siendo una de las principales preocupaciones económicas en la recta final del año.