El Grupo CaixaBank obtuvo un beneficio neto de 4962 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, lo que supone un aumento del 12,9% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando se situó en 4397 millones. El banco anunció la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio de 1281 millones.

La entidad explicó que este mayor beneficio obedece al impulso comercial, que llevó a un crecimiento del negocio. En este sentido, detalló que presta servicio a 21,1 millones de clientes en España y Portugal, con un crecimiento cercano a los 480.000 en un año, y cuenta con más de 683.000 millones de euros en activos.

En cuanto al tercer trimestre, el beneficio entre julio y septiembre fue de 1759 millones, un 21% más que en el mismo periodo que el año anterior y un 7,8% más que en el segundo trimestre. El margen de intereses sube un 4,6% en el año y un 2,6% frente al segundo trimestre, y los ingresos por servicios, un 8,3% y un 0,9%.

La entidad presta servicio a 21,1 millones de clientes en España y Portugal, cerca de 480.000 más que hace un año. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, afirmó que “el balance de estos meses es muy positivo: crecemos de forma sólida y equilibrada, ganando clientes y aumentando nuestra actividad”.

Con todo, la Bolsa recibió con dudas los números presentados por el banco, ya que sus títulos abrieron con un descenso del 2% para ir corrigiendo a medida que transcurría la mañana, lo que hizo que el rojo mutara a verde, con una subida de un 1,82% a primera hora de la tarde.

Este cambio de humor se produjo durante la conferencia con analistas, quienes expusieron sus dudas sobre la situación de los depósitos, tras registrar una caída en el tercer trimestre, en medio de la creciente competencia de los neobancos y de las subidas de tipos. Gortázar los tranquilizó al afirmar que se encuentran en el camino de volver al crecimiento de los depósitos, lo que hizo que se frenaran las pérdidas en Bolsa durante la conferencia.

Otro pilar clave del optimismo que buscó transmitir el directivo tiene que ver con los ingresos, que alcanzan 12.656 millones de euros, un 4,4% más en tasa interanual. El margen de intereses aporta 8186 millones, esto es, un 2,9% más, mientras que los ingresos por servicios tuvieron un incremento del 7,7%, hasta alcanzar los 4182 millones. Esta subida estuvo impulsada por la gestión patrimonial y los seguros, que compensaron la ligera caída del 0,9% en las comisiones bancarias recurrentes.

Por su parte, el margen de explotación crece un 4,6%, hasta los 7653 millones.

En concreto, los ingresos por gestión patrimonial suben un 12,5%, hasta los 1669 millones de euros, por el mayor volumen gestionado, y los ingresos por seguros de protección lo hacen un 14,5%, hasta situarse en los 1000 millones.

Los ingresos de la cartera de participadas alcanzan 349 millones de euros, con un crecimiento del 7,8% interanual.

Por su parte, los gastos de administración y amortización suben un 4,3% en tasa interanual, hasta situarse en 5004 millones entre enero y septiembre, y la ratio de eficiencia (12 meses) se sitúa en el 39,4%.

CaixaBank explica que la evolución de la cuenta de resultados mantiene una dinámica positiva entre enero y septiembre, y la rentabilidad (ROTE 12 meses) alcanza el 18,8% a final del periodo.

La actividad comercial, el motor del ejercicio

La intensa actividad comercial hace que el volumen de negocio mejore un 6,4% en tasa interanual, hasta 1,16 billones de euros a cierre de septiembre, con una evolución muy positiva en crédito y recursos.

La cartera de crédito sube un 8% en tasa interanual, hasta 397.469 millones de euros. Este avance obedece al empuje del crédito a empresas, que aumenta en 19.404 millones en un año (+11,4%). En tanto, el de adquisición de vivienda lo hace en 9551 millones (+7%), y el de consumo, en 2195 millones, tras incrementarse otro 9,8%.

La cartera de crédito de CaixaBank creció un 8% interanual, hasta 397.469 millones de euros, impulsada por la financiación a empresas. Shutterstock

Los recursos de clientes alcanzan 760.353 millones de euros a cierre de septiembre, un 5,6% más respecto a un año antes. Los activos bajo gestión avanzan un 10,6% interanual, hasta 216.333 millones. En concreto, el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y SICAV asciende a 161.395 millones, esto es, un incremento del 11,5%, y los planes de pensiones totalizan 54.938 millones de euros, un 8,1% más.

El negocio del seguro tiene también una fuerte gravitación en los resultados. CaixaBank, líder en el mercado español, ve cómo las primas aumentan un 11,6%, hasta los 842.000 millones de euros.

imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, cierra septiembre con 4,3 millones de clientes (un 9% más que un año antes) y un volumen de negocio de unos 24.300 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% interanual.

Banco BPI, filial portuguesa 100% de CaixaBank, registra también un aumento continuado del volumen de negocio, un 7% en los últimos doce meses. Portugal aporta al resultado del grupo 339 millones de euros entre enero y septiembre.

Dentro de este apartado, los gastos de administración y amortización se elevaron un 4,3%, hasta los 5004 millones, dejando la ratio de eficiencia en el 39,4%.

Riesgo y solvencia

En cuanto a las métricas de riesgo y solvencia, la ratio de morosidad descendió al 1,76%, con los saldos dudosos situados en 7733 millones y una ratio de cobertura del 82%.

La ratio de capital CET1 cerró el trimestre en el 12,5%, tras absorber un impacto de 20 puntos básicos derivado del programa de recompra de acciones de 500 millones de euros anunciado en abril.

Dividendo

El consejo de administración aprobó el pasado enero el plan de dividendos para el ejercicio 2026, con la distribución en efectivo de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado, a abonar en dos pagos: un dividendo a cuenta por importe de entre el 30% y el 40% del beneficio neto consolidado correspondiente al primer semestre de 2026, a pagar durante el mes de noviembre, y un dividendo complementario, sujeto a la aprobación final de la Junta General de Accionistas, a abonar en abril de 2027.}

De acuerdo con dicho plan de dividendos, el consejo dio luz verde en su última reunión a la distribución de un dividendo a cuenta del 40% del beneficio neto consolidado del primer semestre de 2026, por un importe de 1281 millones de euros (0,1844 euros brutos por acción), pagadero el próximo 6 de noviembre.