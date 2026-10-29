Las críticas llegaron después de que Feijóo reclamara una “revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria” y defendiera que las responsabilidades políticas no son “opcionales” sino “imprescindibles”.

El accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó al menos 69 muertos y decenas de heridos el miércoles 28 de octubre, reavivó el enfrentamiento político entre el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido Popular (PP). La líder nacionalista, Ana Pontón, cuestionó este jueves a Alberto Núñez Feijóo por exigir una investigación exhaustiva del siniestro, pese a que su partido rechazó la creación de una comisión parlamentaria tras la tragedia del Alvia en Angrois, ocurrida en 2013.

Las críticas llegaron después de que Feijóo reclamara una “revisión completa e independiente de toda la red ferroviaria” y defendiera que las responsabilidades políticas no son “opcionales” sino “imprescindibles”. El pronunciamiento del dirigente popular, tras el segundo accidente ferroviario de gran magnitud ocurrido en España en 2026, llevó al BNG a recuperar la actuación del PP durante las investigaciones de la tragedia de Santiago de Compostela.

El antecedente no es el único que vuelve a situar a los populares en el centro del debate. En junio de 2024, el PP votó en contra del dictamen del proyecto de ley para crear una autoridad independiente encargada de investigar accidentes ferroviarios, marítimos y aéreos . Aunque la iniciativa terminó aprobada, el rechazo parlamentario contrasta con la exigencia actual de Feijóo de reforzar los mecanismos de supervisión e investigación del sistema ferroviario.

¿Por qué el BNG acusa a Feijóo de impedir la investigación del accidente de Angrois?

El 24 de julio de 2013, un tren Alvia descarriló en la curva de A Grandeira, a la altura del barrio de Angrois, en Santiago de Compostela. El accidente provocó la muerte de 80 personas y dejó numerosos heridos, en una de las mayores tragedias ferroviarias de la historia reciente de España.

Trece años después, el siniestro volvió al debate político a raíz de las declaraciones de Feijóo sobre el choque de Urda. Durante una conferencia de prensa en el Parlamento de Galicia, Ana Pontón recordó que el PP se opuso en distintas ocasiones a la creación de una comisión parlamentaria para investigar lo ocurrido en Angrois, cuando el actual líder popular todavía presidía la Xunta.

Ana Pontón, política española del Bloque Nacionalista Galego, partido del que es además su portavoz nacional. EFE

“Galicia también merecía saber”, respondió la dirigente del BNG a Feijóo, quien había defendido que “España merece saber” las causas del accidente de Toledo. Para Pontón, la petición actual del presidente del PP resulta contradictoria con la posición que mantuvo su formación ante las demandas de esclarecimiento de la tragedia gallega.

“Feijóo hizo todo lo que estaba en su mano para impedir que las víctimas y el conjunto de la sociedad gallega tuvieran verdad, justicia y reparación” Ana Pontón.

La dirigente nacionalista recordó que el PP votó en cuatro ocasiones en contra de constituir una comisión de investigación, una en el Parlamento de Galicia y otras tres en el Congreso de los Diputados, durante la etapa de Feijóo al frente del Gobierno autonómico.

Pontón reclamó que el accidente de Toledo se investigue con rigor e independencia para esclarecer sus causas y determinar las responsabilidades correspondientes. También expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reconoció el trabajo de los equipos de emergencia, cuya actuación calificó de “inmenso trabajo de los equipos y servicios de emergencias”.aran las mismas dificultades que denunciaron los afectados por la tragedia de Angrois.

¿Qué exige Feijóo al Gobierno de Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario de Toledo?

El presidente del PP reclamó el miércoles 28 de octubre una investigación gubernamental inmediata y otra judicial para esclarecer las circunstancias del accidente entre un tren de Renfe y otro de Iryo en Urda. Su petición incluyó una revisión general de las infraestructuras ferroviarias españolas y de los sistemas destinados a garantizar la seguridad de los pasajeros.

Qué exige Feijóo al Gobierno de Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario de Toledo EFE

“España tiene derecho a saber qué está pasando con sus infraestructuras, en qué estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad, y qué advertencias se recibieron desde el accidente de Adamuz y qué medidas se adoptaron”, sostuvo Feijóo durante una comparecencia ante los medios.

El dirigente popular también puso el foco en la utilización de los recursos públicos destinados al mantenimiento y la modernización de la red ferroviaria. A su juicio, resulta necesario esclarecer qué inversiones fueron anunciadas, cuáles llegaron a ejecutarse y cómo se distribuyeron los fondos disponibles.

En aquella primera intervención, Feijóo evitó exigir dimisiones inmediatas. “No es el día”, afirmó al referirse a la posibilidad de discutir responsabilidades políticas, al considerar que la prioridad debía ser el respeto a las víctimas y sus familiares.

Su discurso adquirió un tono más contundente este jueves, cuando visitó el puesto de mando avanzado habilitado en Urda. Desde la localidad toledana, sostuvo que las responsabilidades políticas no son “opcionales” sino “imprescindibles” y defendió que deben asumirse por motivos “éticos y morales”.

Las críticas también alcanzaron al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Feijóo calificó de “impropia” su comparecencia tras el accidente y cuestionó las explicaciones ofrecidas por el Gobierno. Aunque evitó reclamar expresamente su dimisión, advirtió que “no se puede seguir con esta forma de gestionar”.

El líder del PP anunció que mantendrá reuniones con antiguos responsables de seguridad de Renfe y Adif para analizar la situación de la red ferroviaria. Aun así, pidió mantener la “cabeza fría” y trasladó sus condolencias a las familias de los fallecidos, además de reconocer la solidaridad de los vecinos de Urda.

Feijóo exige una investigación independiente, pero el PP votó en contra de la ley que creó una autoridad para investigar accidentes ferroviarios

Las exigencias de Alberto Núñez Feijóo tras la tragedia de Toledo contrastan con una votación de su partido en el Congreso de los Diputados. El 27 de junio de 2024, el PP votó en contra del dictamen del proyecto de ley para crear la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Según los registros oficiales del Congreso de los Diputados, la iniciativa, identificada con el expediente 121/000010, obtuvo el siguiente resultado:

Votación del dictamen del proyecto de ley, no de su aprobación definitiva. Congreso de los Diputados

Los 137 votos negativos correspondieron al Partido Popular, mientras que Vox se abstuvo. El texto recibió el apoyo del PSOE, Sumar y otras formaciones parlamentarias, entre ellas el BNG, y continuó su tramitación en el Senado.

La propuesta terminó convertida en la Ley 2/2024, de 1 de agosto, que establece un organismo independiente para investigar técnicamente los accidentes de transporte y formular recomendaciones destinadas a prevenir futuros siniestros. Esta función es distinta de las investigaciones judiciales y de la determinación de responsabilidades políticas.

El antecedente se suma a las críticas de Ana Pontón por la actuación del PP tras la tragedia de Angrois y sitúa el debate sobre las investigaciones ferroviarias nuevamente en el centro de la confrontación política, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las causas del accidente de Toledo.