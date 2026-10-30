La alarma de este dispositivo avisa cuando la humedad alcanza valores críticos que pueden favorecer la aparición de moho.

El moho es uno de los problemas más habituales en las viviendas con exceso de humedad, y evitarlo muchas veces depende de algo tan simple como saber en qué momento conviene ventilar. Para ese fin, Lidl ofrece un dispositivo doméstico económico que mide las condiciones del aire dentro y fuera de la casa.

Se trata de la estación meteorológica inalámbrica LIVARNO, que cuesta 7,99 euros y no solo muestra la temperatura y la humedad, sino que además recomienda cuándo abrir o cerrar las ventanas para mejorar la calidad del aire interior.

Cómo decide cuándo conviene ventilar

El aparato compara la temperatura y la humedad del interior con las del exterior y, a partir de esa diferencia, determina si renovar el aire puede mejorar el ambiente o si es preferible mantener todo cerrado.

Este aparato, que cuesta solo 7,99 euros, compara la temperatura y la humedad interior y exterior. Captura de pantalla Lidl

Cuando el aire de afuera resulta más favorable para reducir la humedad de la casa, sugiere abrir las ventanas, y si ventilar empeoraría las condiciones, indica lo contrario.

Además, estima cómo podría cambiar el clima interior después de ventilar y clasifica el ambiente en cinco niveles, desde demasiado seco hasta demasiado húmedo. Incorpora también una alarma que avisa cuando la humedad alcanza valores críticos que pueden favorecer la aparición de moho.

Las características principales del dispositivo

El producto cuenta con varias funciones pensadas para el uso cotidiano en el hogar:

Mide temperatura y humedad tanto en el interior como en el exterior de la vivienda.

El sensor exterior es inalámbrico , cuenta con protección IPX4 y transmite los datos hasta 100 metros en espacios abiertos.

Incluye reloj con ajuste automático de la hora, alarma y función de repetición.

La estación principal puede apoyarse sobre una superficie o fijarse a la pared , y el sensor exterior puede colocarse de pie o instalarse en un muro.

Funciona con cuatro pilas AAA, que vienen incluidas.

Conviene tener presente que la estación no elimina el moho ni reemplaza un tratamiento contra la humedad, ya que funciona como una herramienta de medición y prevención que ayuda a decidir cuándo ventilar.

Por qué conviene prevenir la humedad y el moho

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) advierte que el moho suele convertirse en un problema cuando sus esporas encuentran un lugar húmedo donde comenzar a desarrollarse. En personas sensibles, inhalar o tocar esas esporas puede provocar reacciones alérgicas como estornudos, goteo nasal, ojos rojos y erupciones en la piel.

El moho aparece con facilidad en ambientes húmedos y puede afectar la salud de las personas sensibles. Shutterstock

La exposición también puede irritar los ojos, la piel, la nariz, la garganta y los pulmones, incluso en quienes no son alérgicos, y puede desencadenar ataques de asma en personas que ya conviven con esa afección.

Cómo comprar el aparato en Lidl Online

El proceso de compra en la tienda online resulta sencillo y se completa en pocos pasos: