La presidenta del BCE, Christine Lagarde, deja su cargo el 7 de febrero de 2027.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, ocho meses antes de lo previsto. La economista francesa comunicó su decisión al Consejo de Gobierno de la institución y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, antes de que concluya su mandato, previsto para finales de octubre del próximo año.

El Consejo de Gobierno del BCE expresó su profundo agradecimiento a Lagarde, cuyo mandato comenzó el 1 de noviembre de 2019, y le brindó una larga ovación tras conocerse su decisión. En ese contexto, la salida anticipada abre una carrera por la presidencia del BCE, un puesto clave para la política monetaria de la zona del euro.

Christine Lagarde deja el cargo antes de finalizar su mandato

La dimisión de Lagarde se produce en un contexto económico complejo. La rentabilidad de la deuda soberana francesa ha aumentado considerablemente, mientras que la economía de la zona del euro afronta una elevada inflación vinculada al encarecimiento de la energía por la guerra en Irán, informó este jueves la agencia de noticias EFE.

La presidenta del BCE, que anteriormente fue ministra de Finanzas de Francia, había manifestado su intención de participar en las elecciones presidenciales francesas del próximo año ante la fuerte inestabilidad política que atraviesa el país. Sin embargo, no pretende presentarse como candidata.

Su salida también coincide con otros cambios previstos en la cúpula de la institución. La economista alemana Isabel Schnabel dejará su puesto en enero para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), antes de que termine su mandato en diciembre de 2027. Además, el mandato del economista jefe del BCE, el irlandés Philip Lane, finalizará a finales de mayo.

Por el momento, Lagarde no ha anunciado cuáles serán sus próximos pasos profesionales. Entre los rumores sobre su futuro figura la posibilidad de que asuma la presidencia del Foro Económico Mundial.

Christine Lagarde conversa con Roland Straub durante la reunión de hoy del Consejo de Gobierno. Fuente: BCE EFE/ Maria Rita Quitadamo/BCE

Nuevo presidente del BCE: así se elegirá a su sucesor

El Consejo Europeo es el organismo encargado de nombrar al presidente del BCE por un mandato de ocho años, que no puede renovarse. La designación se realiza mediante una votación por mayoría cualificada y se basa en una recomendación del Consejo.

Antes de tomar la decisión, el Consejo Europeo consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. Este último está integrado por los seis miembros del comité ejecutivo y los gobernadores de los bancos centrales de los países de la zona del euro.

Los países europeos proponen candidatos para los puestos de máxima responsabilidad en las instituciones comunitarias y negocian las designaciones en función de la representación que buscan en cada organismo. En este reparto, Alemania ya cuenta con Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea, por lo que resulta menos probable que un alemán sea elegido para presidir el BCE.

El procedimiento de nombramiento ya se aplicó en 2019, cuando el Consejo Europeo consideró a Lagarde la candidata adecuada el 2 de julio. La recomendación formal llegó el 9 de julio de ese año, antes de que el Parlamento Europeo y el BCE remitieran sus respectivos dictámenes.

El BCE dijo que "el sucesor de la presidenta Lagarde será nombrado por el Consejo Europeo". Fuente: Shutterstock Shutterstock

Pablo Hernández de Cos y Klaas Knot, los favoritos para presidir el BCE

Pablo Hernández de Cos es uno de los principales candidatos para suceder a Christine Lagarde. El español, que fue gobernador del Banco de España y actualmente dirige el Banco de Pagos Internacionales, cuenta con credibilidad dentro del BCE y ha defendido posturas moderadas en materia de política monetaria.

Otro de los nombres que figuran entre los favoritos es Klaas Knot, antiguo gobernador del banco central de Holanda. Su posición se caracteriza por una línea más dura a favor de mantener la inflación bajo control mediante tipos de interés más elevados.

La salida de Lagarde antes de las elecciones presidenciales francesas también permitirá al actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, influir en la elección de su sucesor. Desde hace tiempo circulaban rumores sobre una posible dimisión anticipada de la presidenta del BCE, en un contexto de inestabilidad política en Francia y ante la posibilidad de una victoria de la derecha radical de Marine Le Pen.