Renfe explicó que este tren es una evolución tecnológica de la serie 103 y está diseñado para alcanzar los 350 kilómetros/hora, ofrecerán 520 plazas por tren y mejoras orientadas a aumentar el confort.

En esta noticia Los trenes por dentro

Renfe adjudicó a Siemens el contrato para incorporar a su flota 30 nuevos trenes de alta velocidad Velaro Novo, con opción a otras 10 unidades más. Se trata de un contrato que asciende a 1800 millones de euros.

El precio final de la adjudicación está por debajo de la licitación y fue de 1218 millones de euros, que incluye los elementos necesarios para su mantenimiento y contempla una posible ampliación de otros 10 trenes.

Esta compra permitirá ampliar y renovar la flota para aumentar la oferta de plazas y servicios en un mercado liberalizado, en el que la compañía española compite con Ouigo e Iryo.

Renfe explicó que este tren es una evolución tecnológica de la serie 103 y está diseñado para alcanzar los 350 kilómetros/hora, ofrecerán 520 plazas por tren y mejoras orientadas a aumentar el confort, aprovechar mejor el espacio y reforzar la fiabilidad del servicio, con un menor consumo energético.

Renfe adjudicó a Siemens el contrato para incorporar a su flota 30 nuevos trenes de alta velocidad Velaro Novo. Imagen ilustrativa. Shutterstock

“La propuesta presentada combina tres grandes objetivos: aprovechar mejor el espacio para los viajeros, reducir el consumo de energía y facilitar un mantenimiento que permita disponer de los trenes para prestar servicio con un alto nivel de fiabilidad”, afirmó en un comunicado.

También detalló que las primeras cinco unidades deberán entregarse antes de 40 meses y el resto con una cadencia uniforme hasta completar el pedido en 62 meses. Lo cierto es que Renfe no puede permitirse volver a sufrir retrasos en la entrega de los fabricantes, como los experimentados en recientes adquisiciones.

Los trenes por dentro

La configuración prevista consta de siete coches y 520 plazas en una sola planta, distribuidas en dos clases: 404 en Turista, el 78% del total, con dos asientos a cada lado del pasillo, y 116 en Preferente, el 22%, con dos asientos a un lado y uno al otro. Las butacas serán orientables en el sentido de la marcha y cada plaza dispondrá de toma de corriente y conexión USB.

Renfe explicó que este tren es una evolución tecnológica de la serie 103 y está diseñado para alcanzar los 350 kilómetros/hora. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Asimismo, la reducción del peso y del espacio ocupado por los equipos técnicos respecto al actual parque de alta velocidad de Renfe permite aumentar las plazas manteniendo la longitud del tren y disponer de zonas multifuncionales más amplias para equipajes, bicicletas o viajeros con movilidad reducida.

El diseño de los nuevos bogies, junto con un menor peso y una aerodinámica mejorada, busca ofrecer un viaje más silencioso, con menos vibraciones y mayor estabilidad a altas velocidades. La aerodinámica también busca reducir las ondas de presión en túneles y el ruido al cruzarse dos trenes, una mejora especialmente relevante en líneas con numerosos túneles.

Su arquitectura digital está preparada para ofrecer wifi de mayor capacidad, facilitar las actualizaciones de los sistemas durante la vida útil del tren y mejorar tanto la gestión del entretenimiento a bordo como la información al viajero, con opciones más avanzadas y personalizadas.