Caixabank supera los 10.000 millones en nueva financiación a pymes en el primer semestre del año.

En una pelea muy pareja entre BBVA y CaixaBank para liderar el negocio de financiación y servicios para pymes en España, entidades a las que les pisan los talones Banco Santander, Banco Sabadell y Bankinter, la entidad catalana le mete más presión a la vasca tras la concesión de más de 10.000 millones de euros en nueva financiación a pequeñas y medianas empresas durante el primer semestre de 2026, un 2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Específicamente, entre enero y junio, el banco que preside Tomás Muniesa formalizó más de 81.000 operaciones destinadas principalmente a cubrir necesidades de liquidez y a financiar proyectos de inversión orientados al crecimiento y la mejora de la competitividad empresarial.

La estrategia del CaixaBank para el segmento pymes

La estrategia del banco para el segmento pymes

Lo cierto es que el negocio pymes es una las áreas sensibles dentro del negocio de Empresas de CaixaBank. La estrategia que desarrolla el banco se apoya en un modelo de relación basado en el acompañamiento a largo plazo de las compañías mediante una oferta que combina financiación, asesoramiento especializado y soluciones adaptadas a las diferentes etapas de evolución del negocio, desde su puesta en marcha hasta procesos de expansión e internacionalización.

Esta actividad se apoya en una red de 212 centros especializados en empresas distribuidos por toda España y en un equipo de más de 2.000 profesionales dedicados al asesoramiento empresarial. La entidad cuenta, además, con especialistas en ámbitos como financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y sector agroalimentario.

Por otra parte, dentro de su oferta para pequeñas y medianas empresas, CaixaBank comercializa la Cuenta Pymes Online, dirigida a compañías con una facturación anual de hasta 10 millones de euros. El producto, explica el banco, no aplica comisiones de mantenimiento ni administración, no exige condiciones de vinculación y permite realizar la operativa de manera completamente digital.

La cuenta incluye transferencias SEPA estándar e inmediatas ilimitadas, tanto nacionales como dentro de la Unión Europea (UE), ingresos de cheques sin límite y un paquete de tarjetas compuesto por una tarjeta de débito, dos tarjetas de crédito y dos tarjetas de ingresos 24 horas, sin costes de emisión ni mantenimiento.

Además, ofrece acceso a la banca digital y a la aplicación de CaixaBank, que incorporan funcionalidades específicas para la gestión empresarial. La propuesta se completa con otros servicios, como la factura de carburante con descuento y detalle del IVA, orientados al control y seguimiento de determinados gastos recurrentes.

Los beneficios a los que podrán acceder los nuevos clientes pyme en CaixaBank.

Tax Cashback para nuevos clientes

Los catalanes complementaron esta oferta con el lanzamiento de Tax Cashback, una iniciativa dirigida a nuevos clientes pymes que asocia un incentivo económico a la domiciliación de impuestos y seguros sociales.

De acuerdo al banco, la promoción permite obtener una devolución de hasta 100 euros brutos mensuales durante un máximo de seis meses para aquellos clientes que contraten la Cuenta Pymes Online a través de canales digitales y domicilien el pago de impuestos y cuotas de la Seguridad Social.

Por su parte, el importe total de la devolución puede alcanzar los 600 euros. La campaña estará vigente para las nuevas altas realizadas entre el 16 de junio y el 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, el incentivo puede aplicarse a pagos de impuestos estatales, autonómicos y locales, así como a cuotas de la Seguridad Social, tanto del régimen general como de regímenes especiales, “siempre que los cargos se realicen desde una cuenta de CaixaBank”.

CaixaBank crece en el negocio de la restauración

Otro segmento de mercado en el que el banco está fortaleciendo su posición es en el sector de la restauración a través de su vertical Food&Drinks, que cumple cinco años desde su lanzamiento. En este periodo, la entidad cerró más de 100.000 operaciones por un volumen superior a 2.500 millones de euros.

Así pues, Food&Drinks amplió su base de clientes en torno a un 30% desde su lanzamiento en febrero de 2021, pasando de 80.000 establecimientos a más de 116.000 en 2026. Un crecimiento medio de más de un 5% anual que llevó a que el 35% de la facturación de estos comercios se canalice a través de CaixaBank.

Con más de 2.200 gestores especializados, la entidad ha consolidado un modelo de atención basado en la proximidad, la especialización y el desarrollo de soluciones adaptadas a las necesidades financieras y operativas de bares, restaurantes y cafeterías.

Un crecimiento apoyado en alianzas estratégicas

CaixaBank fortaleció su presencia con una propuesta integral que va más allá de la financiación. Porque a lo largo de estos cinco años, el banco construyó un ecosistema propio en torno a la gastronomía.

En concreto, una de las palancas de crecimiento fue el desarrollo de acuerdos con actores clave del sector. Destaca la colaboración con elBullifoundation, que dio lugar a iniciativas como

CaixaBankLab Campus o los Cursos de Gestión en la Restauración, en los que participaron más de 1.600 profesionales.

En esta misma línea, el banco impulsó herramientas como Plan GENHESIS, orientadas a mejorar la gestión empresarial de los restaurantes.

El ecosistema se completa con colaboraciones académicas con instituciones como Basque Culinary Center y el futuro Madrid Culinary Campus, todas ellas centradas en la formación financiera y la profesionalización.