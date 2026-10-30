El calendario laboral de 2026 establece que el lunes 2 de noviembre será festivo en nueve comunidades autónomas.

Miles de ciudadanos españoles disfrutarán de un puente de tres días, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre de 2026, debido al traslado del festivo de Todos los Santos. La medida afectará a las entidades bancarias que mantendrán cerradas sus oficinas de atención presencial en las comunidades autónomas donde la jornada tiene carácter festivo.

La decisión figura en la Resolución de 17 de octubre de 2025 de la Dirección General de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que establece el calendario de fiestas laborales de 2026.

Como el Día de Todos los Santos coincide con un domingo, nueve comunidades autónomas trasladaron el descanso al lunes siguiente, lo que permitirá disfrutar de un fin de semana largo.

El cierre de las sucursales implica la suspensión de todos los tramites que se hacen de manera presencial. Pero no significa la suspensión de todos los servicios. Los clientes podrán utilizar los cajeros automáticos, las aplicaciones móviles y la banca electrónica, aunque determinadas transferencias y operaciones sujetas a días hábiles bancarios podrían experimentar modificaciones en sus plazos habituales.

¿En qué comunidades autónomas y provincias no abrirán los bancos el lunes 2 de noviembre?

El calendario laboral de 2026 establece que el lunes 2 de noviembre será festivo en nueve comunidades autónomas, por lo que las oficinas bancarias situadas en estos territorios no prestarán su servicio presencial habitual.

Las provincias afectadas por el traslado del Día de Todos los Santos son las siguientes:

Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza. Asturias: Principado de Asturias. Canarias: Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Castilla y León: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Extremadura: Badajoz y Cáceres. Comunidad de Madrid: Madrid. Navarra: Comunidad Foral de Navarra.

Por el contrario, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Región de Murcia y País Vasco, además de Ceuta y Melilla, no trasladaron este festivo al lunes. Por tanto, las entidades bancarias podrán mantener su actividad habitual, salvo que exista alguna festividad local u otra circunstancia que altere la apertura de las oficinas.

Miles de ciudadanos españoles disfrutarán de un puente de tres días, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre de 2026, debido al traslado del festivo de Todos los Santos. Shutterstock

La jornada festiva también afectará a otras actividades presenciales, como determinados comercios, oficinas administrativas y centros educativos, de acuerdo con los calendarios y horarios aplicables en cada territorio.

¿Por qué el lunes 2 de noviembre es festivo y qué operaciones bancarias se podrán realizar?

El origen del puente se encuentra en la celebración del Día de Todos los Santos, que tiene lugar cada 1 de noviembre. En 2026, la fecha coincide con un domingo, por lo que determinadas comunidades autónomas decidieron mantener el descanso laboral el lunes siguiente.

Esta posibilidad está contemplada en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, que permite a las comunidades autónomas sustituir el descanso del lunes posterior a una fiesta nacional que coincide con domingo por otra celebración tradicional. La relación definitiva de festivos para 2026 quedó recogida en el calendario oficial publicado en el BOE.

Los bancos de España permanecerán cerrados por tres días. Shutterstock

Aunque las oficinas bancarias permanecerán cerradas en los territorios afectados, los usuarios podrán continuar con buena parte de sus operaciones habituales a través de los canales digitales. Entre ellas se encuentran las consultas de saldo, los pagos con tarjeta, las transferencias inmediatas y las retiradas de efectivo en cajeros automáticos operativos.

Los clientes que necesiten realizar trámites presenciales deberán anticiparlos a este viernes 30 de octubre o esperar a la reapertura de las oficinas el martes 3 de noviembre en las provincias donde se celebra el festivo.