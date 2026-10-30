Una mujer que buscaba mudarse encontró una vivienda que pertenecía a sus tatarabuelos. Imagen ilustrativa.

Una pareja de Estados Unidos descubrió que una casa construida en 1914 había pertenecido a los tatarabuelos de JaSondra Schmidt, quien decidió restaurarla junto a su esposo, Jason.

En diálogo con People, en una entrevista publicada el 12 de octubre de 2026, la mujer explicó que junto con su esposo tomaron la decisión de combinar la historia de sus antepasados .

Sin embargo, la intención de aúnar las historias de sus ancestros derivó en una medida inusual: trasladaron la vivienda de los tatarabuelos de JaSondra 9,7 kilómetros y la instalaron sobre una finca agrícola que pertenecía a los abuelos de Jason.

La mujer expresó que el coste total estimado del proyecto, incluida la restauración de la vivienda, podría alcanzar los 341.000 euros (380.000 dólares). El presupuesto corresponde a un dato estimativo ofrecido por la pareja, debido a que las obras no habían finalizado al momento de la entrevista.

Al ver las imágenes de la vivienda, JaSondra reconoció que se trataba de la casa de sus tatarabuelos. Imagen ilustrativa. Magnific

Cómo descubrió JaSondra Schmidt que la casa pertenecía a su familia

JaSondra Schmidt, una residente de Dakota del Norte, Estados Unidos, llevaba varios años buscando una casa antigua para restaurarla junto a su marido Jason. La pareja había buscado entre cinco y siete propiedades y había recibido ofertas de casas gratuitas situadas en terrenos agrícolas.

A pesar de la búsqueda, ninguna vivienda los convencía . A fines del 2025, JaSondra encontró una conversación entre familiares en la red social de Facebook, sobre una casa de dos plantas construida en 1914.

Sin embargo, al ver las imágenes de la vivienda, JaSondra reconoció que se trataba de la casa de sus tatarabuelos, Friedrich y Carolina Dockter. En ese contexto, JaSondra entró en contacto con aquella familia para expresar su interés en la vivienda, y finalmente terminó por comprarla.

Por qué decidieron trasladar la casa casi 10 kilómetros

Además de la larga historia de la casa familiar de JaSondra, su esposo también tenía una propiedad agrícola que había sido adquirida por sus abuelos a principios de la década de 1940.

Tras el fallecimiento de la madre de Jason y el diagnóstico de una enfermedad terminal de su padre, la pareja terminó comprando su finca.

Por tanto, Jason y JaSondra decidieron combinar los patrimonios familiares de ambos: instalarían la vivienda de los antepasados de JaSondr sobre la finca agrícola adquirida originalmente por los abuelos de Jason.

Finalmente, la pareja llegó a la conclusión de que debían trasladar la casa. Para elevarla, los operarios la separaron de sus cimientos originales, colocaron vigas de acero por debajo y utilizaron gatos hidráulicos.

Luego, procedieron a desplazarla sobre rodillos para y la transportaron alrededor de 9,7 kilómetros hacia el nuevo terreno. Este procedimiento requirió la coordinación de dos compañías eléctricas para apartar o ajustar a los tendidos que podían dificultar el paso de la casa.

Cuánto costó el proyecto de traslado de la vivienda

El traslado de la vivienda tuvo un costo aproximado de 36.000 euros (40.000 dólares), mientras que la construcción del sótano y los cimientos supuso un desembolso de más de 99.000 euros (110.000 dólares) en hormigón.

En este sentido, el presupuesto total estimado del proyecto, incluida la restauración de la vivienda, oscila entre los 305.000 y 341.000 euros (340.000 y 380.000 dólares), según explicó JaSondra en la entrevista concedida a People.

JaSondra comenzó a restaurar la casa para recuperar elementos arquitectónicos originales. Imagen ilustrativa. Magnific

Tras el traslado, la vivienda permaneció elevada durante casi dos meses mientras se terminaban los trabajos de cimentación.

Ahora, JaSondra comenzó a restaurar la casa para recuperar elementos arquitectónicos originales, como detalles de madera ocultos tras modificaciones posteriores. Todas estas refacciones tienen como objetivo convertir de esta vivienda en su residencia familiar.

Incluso, en la misma entrevista, JaSondra expresó el deseo de que su abuelo, quien cumplía 91 años en el mes de octubre, regresara a la casa de sus antepasados y pudiera compartir un café con ella.