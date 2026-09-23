Alerta SEPE: CaixaBank confirma el día de pago de los subsidios por desempleo en septiembre de 2026

CaixaBank mantiene para 2026 un sistema de adelanto del pago de las prestaciones por desempleo para sus clientes. La entidad ha publicado un calendario anual con las fechas previstas de ingreso y contempla también el mes de octubre.

El pago de estas ayudas se realiza con carácter mensual . La fecha concreta puede variar según la entidad financiera en la que el beneficiario tenga domiciliada la prestación, ya que algunos bancos adelantan el ingreso respecto del calendario ordinario.

¿Cuándo se cobra el subsidio por desempleo en octubre de 2026?

CaixaBank establece el sábado 10 de octubre de 2026 como fecha programada para el abono de las prestaciones y subsidios por desempleo. La entidad mantiene así su política de adelantar el pago al día 10 de cada mes, según el calendario publicado para este año.

Esta fecha corresponde al calendario específico de CaixaBank y no significa que todos los bancos realicen el ingreso el mismo día. Las entidades pueden establecer sus propios calendarios de adelanto, mientras que el SEPE mantiene el marco general para el pago de las prestaciones.

La normativa establece que las prestaciones y subsidios por desempleo se abonan por mensualidades y dentro del mes siguiente al periodo al que corresponde el derecho. El artículo 26 del Real Decreto 625/1985 recoge este criterio para el pago de las prestaciones por desempleo.

¿Cuánto se cobra de subsidio por desempleo?

La cuantía de los subsidios por desempleo depende del momento de la ayuda y del tipo de subsidio reconocido. En 2026, el IPREM mensual se mantiene en 600 euros. La misma referencia supone 7.200 euros anuales en 12 pagas y 8.400 euros en 14 pagas. El importe procede de la cuantía establecida en la Ley 31/2022, que continúa vigente al no haberse aprobado una nueva Ley de Presupuestos que modifique este indicador.

Alerta SEPE: CaixaBank confirma el día de pago de los subsidios por desempleo en octubre de 2026 Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sobre esta cantidad se aplican los porcentajes establecidos en la reforma del nivel asistencial por desempleo.

Para los subsidios con hecho causante a partir del 1 de noviembre de 2024, la cuantía es del 95% del IPREM durante los primeros 180 días, lo que equivale a 570 euros mensuales.

Desde el día 181 hasta el 360, el porcentaje baja al 90%, por lo que el importe pasa a 540 euros al mes. A partir del día 361, la cuantía se sitúa en el 80% del IPREM, equivalente a 480 euros mensuales.

Periodo de percepción Porcentaje del IPREM Cuantía mensual Primeros 180 días 95% 570 euros Del día 181 al 360 90% 540 euros Desde el día 361 80% 480 euros

Existe una excepción para las personas que reciben el subsidio para mayores de 52 años. En este caso, la cuantía permanece en el 80% del IPREM durante todo el periodo reconocido, por lo que en 2026 corresponde a 480 euros mensuales.

Además, el importe puede verse afectado en determinados supuestos cuando el acceso al subsidio está relacionado con trabajos realizados a tiempo parcial. La normativa contempla reducciones proporcionales vinculadas al promedio de horas trabajadas en determinados subsidios.

Por tanto, no todos los beneficiarios cobran la misma cantidad en octubre de 2026. El importe que recibirá cada persona dependerá del subsidio reconocido, del tiempo que lleve percibiéndolo y, cuando corresponda, de las condiciones de acceso.

¿Qué establece el SEPE sobre las fechas de pago?

El SEPE señala que la nómina de prestaciones se abona normalmente el día 10 de cada mes o, si es festivo, el siguiente día hábil. Este es el calendario general de referencia, aunque las entidades financieras pueden adelantar el ingreso a sus clientes.

El Real Decreto 625/1985 establece que las prestaciones y subsidios se abonan por mensualidades de 30 días dentro del mes inmediato siguiente al que corresponda el devengo. El pago se realiza mediante el abono en la cuenta indicada por el beneficiario en la entidad financiera correspondiente.

¿Qué establece el SEPE sobre las fechas de pago? Fuente: Shutterstock.

Por este motivo, los beneficiarios deben distinguir entre la fecha establecida por el SEPE y la fecha de adelanto que pueda aplicar su banco. En el caso de CaixaBank, el calendario de 2026 sitúa el próximo ingreso correspondiente a octubre en el día 10.