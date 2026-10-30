Imagen ilustrativa. Varios pasajeros contemplan el cartel de salidas y llegadas en la Estación del Norte en el que el sector del ferrocarril inicia una huelga de tres días para exigir un cambio de modelo y recuperar los estándares de seguridad.

La suspensión de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha reducido las conexiones y alargado los tiempos de viaje. Las alternativas pasan por trenes de media distancia y enlaces regionales, con trayectos que pueden superar las ocho horas.

Según la información de EFE del 29 de octubre, viajar desde Madrid a Sevilla exige pasar por Mérida, mientras que llegar a otras capitales andaluzas requiere transbordos adicionales. Los precios consultados en la web de Renfe alcanzaban los 97,90 euros para Granada y no había una alternativa ferroviaria para llegar hasta Almería.

Además, Renfe ha anunciado que mantendrá este 30 de octubre los servicios especiales entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano, con circulaciones por vía convencional y transbordos.

La suspensión de la alta velocidad obliga a recurrir a trenes de media distancia y transbordos para viajar desde Madrid a Andalucía. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo llegar a Andalucía en tren: rutas y precios desde Madrid

La alternativa más rápida para viajar de Madrid a Sevilla recogida por EFE consiste en tomar un tren de media distancia hasta Mérida y continuar en un regional por la línea Mérida-Los Rosales-Sevilla. El recorrido completo dura entre ocho y nueve horas, frente a las aproximadamente dos horas y media de la alta velocidad antes del corte.

El precio parte de 50,70 euros, aunque, según la disponibilidad consultada el 29 de octubre, los trenes de esta ruta estaban completos hasta el 3 de noviembre.

Para llegar a Cádiz, Málaga, Granada y Huelva es necesario continuar desde Sevilla con otro enlace regional. También existen alternativas a través de Córdoba, a la que se puede acceder vía Jaén.

Destino desde Madrid Ruta alternativa Duración indicada por EFE Precio consultado Sevilla Media distancia hasta Mérida y regional a Sevilla Entre ocho y nueve horas en total Desde 50,70 euros Cádiz Vía Sevilla y enlace regional Más de una hora y media adicional desde Sevilla Desde 67,35 euros Málaga Vía Sevilla y enlace regional Entre dos y tres horas y media adicionales desde Sevilla Entre 75 y 97 euros Granada Vía Sevilla y enlace regional Más de dos horas y media adicionales desde Sevilla 97,90 euros Huelva Vía Sevilla y enlace regional Casi dos horas adicionales desde Sevilla 63,40 euros Jaén Media distancia desde Atocha Más de cuatro horas y media Desde 36,55 euros Córdoba Media distancia hasta Jaén y enlace a Córdoba Unas seis horas y media, más la espera del transbordo Desde 50,55 euros Almería Sin alternativa ferroviaria indicada en el cable — —

Precios y disponibilidad recogidos por EFE el 29 de octubre. Los tiempos desde Sevilla corresponden únicamente al enlace adicional, no al viaje completo desde Madrid.

Cómo viajar a Jaén y Córdoba tras el corte de la alta velocidad

Para llegar a Jaén, la información facilitada por EFE recoge dos trenes diarios de media distancia desde Madrid-Atocha, con salidas a las 09:16 y a las 19:31 horas. El recorrido supera las cuatro horas y media y los billetes parten de 36,55 euros.

Esta conexión también permite viajar hasta Córdoba. Una vez en Jaén, los pasajeros deben tomar otro tren, con un recorrido de cerca de dos horas adicionales.

Así, el viaje entre Madrid y Córdoba asciende a unas seis horas y media, a las que hay que sumar la espera del transbordo. El precio parte de 50,55 euros.

Qué servicios especiales mantiene Renfe con Ciudad Real y Puertollano

Renfe mantendrá este 30 de octubre un dispositivo especial para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano. Los trenes entre Madrid y Ciudad Real circularán por vía convencional, con salida y llegada en Madrid-Atocha Cercanías y una duración aproximada de dos horas y media.

Con carácter general, quienes realicen el recorrido completo entre Madrid y Puertollano deberán cambiar de tren en Ciudad Real. Desde allí, el tramo hasta Puertollano se cubrirá por alta velocidad en unos 15 minutos.

Los horarios anunciados son los siguientes:

Trayecto Horarios de salida Madrid-Atocha Cercanías a Ciudad Real 08:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:30, 18:00, 20:00 y 22:30 Ciudad Real a Madrid 05:15, 07:15, 09:00, 11:00, 13:30, 15:00, 17:00, 19:30 y 21:00 Ciudad Real a Puertollano 07:15, 08:45, 11:00, 14:00, 17:30, 19:30, 22:35 y 23:00 Puertollano a Ciudad Real 04:45, 06:45, 08:15, 10:00, 12:00, 15:30, 18:15 y 20:15

Además, habrá dos servicios directos por vía convencional, sin transbordo: uno saldrá de Puertollano a las 04:45 y llegará a Madrid-Atocha Cercanías a las 07:45; el otro partirá de Madrid a las 20:00 y llegará a Puertollano a las 23:00.

La operadora recomienda consultar las condiciones de cada viaje en su web, su aplicación, las principales estaciones o el teléfono 912 320 320. El dispositivo también contempla servicios por carretera si resultan necesarios.

Qué alternativas hay al tren para viajar a Andalucía

Varias personas se suben a su tren en la estación de Atocha (Madrid) este miércoles tras conocerse la colisión de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, a primera hora de este miércoles a la altura de la estación de Urda (Toledo). Fuente: EFE Borja Sanchez-Trillo

Las aerolíneas han reforzado sus conexiones tras la interrupción ferroviaria. Según EFE, Iberia añadió catorce vuelos entre Madrid y Andalucía el 29 de octubre y anunció 1760 asientos extra para el 30 de octubre, el doble de los previstos inicialmente para esa jornada.

Hasta el 8 de noviembre, la compañía limita el precio máximo de sus vuelos entre Madrid y Andalucía a 99 euros por trayecto en clase turista y a 149 euros en clase business.

Por su parte, Air Europa ha añadido un vuelo adicional a Málaga y dos a Sevilla: una frecuencia diaria y otra los martes, jueves y viernes. También se mantienen las conexiones por carretera y los servicios de autobús.