La compañía tecnológica Vivo presentó el pasado 26 de octubre en China su nuevo modelo Y600.

La compañía tecnológica Vivo presentó el pasado 26 de octubre en China su nuevo Y600, un teléfono móvil de gama media que destaca por incorporar una batería de 10.000 mAh, una de las capacidades más elevadas del mercado. El dispositivo, que salió a la venta este viernes 30 de octubre, tiene un precio inicial de 1999 yuanes, equivalente a unos 270 euros al cambio

El nuevo modelo busca ofrecer una mayor autonomía sin renunciar a características habituales de teléfonos más caros. Entre sus principales especificaciones aparecen una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, un procesador MediaTek Dimensity 7300e y una cámara principal de 50 megapíxeles.

Según la ficha técnica oficial del fabricante, el móvil también incorpora carga rápida de 44 W, conectividad 5G y certificaciones de resistencia al agua y al polvo IP68 e IP69.

Qué características tiene el nuevo Vivo Y600 y cuantas horas dura su batería

El principal atractivo del vivo Y600 es su batería de 10.000 mAh, una capacidad que prácticamente duplica los 5000 mAh presentes en numerosos teléfonos de gama media. Esta característica está pensada para usuarios que necesitan utilizar el dispositivo durante períodos prolongados sin depender constantemente de un cargador.

En cuanto al tiempo de duración de la batería, se aproxima que 10.000 mAh equivalen:

Hasta 2 días o más de uso moderado.

Alrededor de 30 horas de reproducción continua de video o redes sociales.

68 horas de llamadas con una carga completa.

Cerca de 12 a 14 horas de videojuegos o uso muy intenso.

En el día a día, la duración cambia según el brillo de la pantalla y las apps que uses, pero estas cifras te dan una buena idea de su capacidad.

Además, incorpora una tecnología de batería adaptada a temperaturas extremas, con un rango de funcionamiento anunciado de entre -35 y 50 grados. Estas cifras corresponden a las pruebas y especificaciones del fabricante.

A pesar de su elevada capacidad, el dispositivo mantiene un grosor aproximado de 8,6 milímetros y un peso de entre 224 y 225 gramos, según el acabado. También admite carga rápida por cable de 44 W y carga inversa, que permite suministrar energía a otros dispositivos compatibles.

El nuevo móvil económico de Vivo tiene una de las baterías más grandes del mercado Vivo

En cuanto al rendimiento, dispone de un procesador MediaTek Dimensity 7300e, entre 6 y 8 GB de memoria RAM y opciones de almacenamiento de 128 o 256 GB. Su pantalla AMOLED tiene una resolución de 2800 × 1260 píxeles, mientras que el apartado fotográfico incluye una cámara trasera de 50 megapíxeles y una frontal de 8 megapíxeles.

Estas son sus principales especificaciones:

Característica vivo Y600 Pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas Resolución 2800 × 1260 píxeles Tasa de refresco 120 Hz Procesador MediaTek Dimensity 7300e Memoria RAM 6 u 8 GB Almacenamiento 128 o 256 GB Cámara trasera 50 megapíxeles Cámara frontal 8 megapíxeles Batería 10.000 mAh Carga rápida 44 W Sistema operativo OriginOS 6 basado en Android 16 Resistencia IP68 e IP69 Peso 224-225 gramos

Cuánto cuesta el vivo Y600 y cuándo llegará a España

El vivo Y600 salió a la venta en China este viernes 30 de octubre, con cuatro configuraciones de memoria y almacenamiento. La versión más económica cuesta 1999 yuanes, unos 270 euros al cambio, mientras que la variante con mayores prestaciones alcanza los 2499 yuanes.

Los precios oficiales anunciados por el fabricante son los siguientes:

6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: 1999 yuanes (unos 270 euros).

8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: 2099 yuanes.

6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 2199 yuanes.

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 2499 yuanes.

Estas cantidades corresponden al mercado chino y no incluyen posibles diferencias de precio derivadas de impuestos, distribución o comercialización en otros países. El dispositivo está disponible en tres colores: azul zafiro, dorado diamante y negro obsidiana .

Si bien vivo todavía no confirmó la llegada del Y600 a España, la compañía ya cuenta con otros modelos en el mercado europeo. De hecho, el pasado 27 de octubre presentó oficialmente en Tenerife la nueva serie vivo X500, integrada por los modelos X500 Pro y X500 Pro Max.