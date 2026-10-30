Consecuencias del paso de la Dana Adam por la Comunitat Valenciana, España el 19 de octubre de 2026. Imagen ilustrativa.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte de un fin de semana largo marcado por fuertes lluvias en el área mediterránea y Baleares, donde se han activado avisos amarillos por precipitaciones.

Entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre, España registrará importantes contrastes meteorológicos, con temperaturas de hasta 30 grados en el sur y madrugadas cada vez más frías en el norte peninsular.

Según explicó el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, la presencia de un anticiclón sobre las islas británicas favorecerá la entrada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo, que provocarán chubascos en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Las precipitaciones más intensas se esperan en Valencia, Alicante y Baleares, especialmente durante el sábado.

De acuerdo con los avisos oficiales de la AEMET, el norte y nordeste de Mallorca estarán bajo alerta amarilla el sábado 31 de octubre, entre las 00:00 y las 11:59 horas, por precipitaciones que podrían acumular hasta 20 milímetros en una hora.

En Canarias, las lluvias también podrían ser localmente fuertes a partir del domingo, acompañadas de tormentas y fuertes rachas de viento en zonas altas.

Durante el domingo, las precipitaciones perderán intensidad en buena parte del Mediterráneo, aunque podrán continuar durante la madrugada. Para el lunes, se esperan nuevas lluvias en Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Baleares. En el resto de la Península predominarán los cielos poco nubosos y las temperaturas suaves.

Dónde aumentarán las temperaturas este fin de semana largo en España

El sur y el suroeste peninsular registrarán las temperaturas más elevadas durante el fin de semana largo, con valores superiores a los habituales para finales de octubre y principios de noviembre. Andalucía será una de las comunidades con mayor contraste respecto al resto del territorio.

El sur y el suroeste peninsular registrarán las temperaturas más elevadas durante el fin de semana largo. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Salas

Según la AEMET, Sevilla podría alcanzar los 30 grados, mientras que buena parte del centro, este y sur de la Península superará los 20 grados durante las horas centrales del día. Este ambiente cálido estará acompañado de cielos mayormente despejados, excepto en las regiones mediterráneas afectadas por las precipitaciones.

El sábado, los termómetros se mantendrán sin grandes cambios en la mayor parte del país, aunque podrían descender ligeramente en el este peninsular. Para el domingo y el lunes se prevé una bajada progresiva en algunas regiones, pero las temperaturas continuarán por encima de los valores habituales en el suroeste.

En Canarias, las temperaturas también permanecerán suaves, con máximas de entre 25 y 27 grados y mínimas de entre 20 y 22 grados en las zonas costeras, pese a la inestabilidad prevista durante el fin de semana.

Dónde hará más frío y qué zonas de España tendrán heladas nocturnas

Mientras el sur mantendrá temperaturas elevadas, el norte peninsular y algunas zonas del interior experimentarán un descenso térmico progresivo, especialmente durante las noches y primeras horas de la mañana.

El domingo 1 de noviembre, las temperaturas mínimas caerán por debajo de los 5 grados en la meseta norte. Ciudades como Salamanca registrarán madrugadas especialmente frías, con valores cercanos a los 0 grados y posibilidad de heladas en algunas zonas.

Para el lunes 2 de noviembre, el descenso será más evidente en el norte y el interior peninsular. Según las previsiones de la AEMET, Madrid no superará los 18 grados y Pamplona alcanzará máximas de entre 13 y 14 grados, mientras que Sevilla todavía podría registrar valores próximos a los 30 grados.

Dos personas caminan con sus paraguas por las calles de Madrid. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Mariscal

El cambio más importante llegará a partir del martes 3 de noviembre, el portavoz ha hecho hincapié con la aproximación de la llegada de “una pequeña dana” al norte peninsular, y aunque es difícil precisar su ubicación y trayectoria, provocará un incremento de la inestabilidad, una “intensificación de las lluvias” en el Mediterráneo peninsular y en Baleares.

Durante el miércoles, las lluvias podrían extenderse hacia amplias zonas del este, centro y norte de España, con posibilidad de nieve en áreas de alta montaña.

Sin embargo, las previsiones apuntan a un nuevo descenso térmico, con máximas de entre 10 y 15 grados en el norte peninsular y heladas nocturnas en distintas zonas del interior y de montaña.

La AEMET recomienda consultar la evolución de los avisos meteorológicos oficiales, especialmente en las regiones mediterráneas, donde la intensidad de las precipitaciones podría variar durante los próximos días.