Si tienes una lavadora rota, no la tires sin antes sacarle el cristal de la puerta. Imagen ilustrativa.

Una lavadora rota o que ya no funciona puede esconder un auténtico tesoro para el hogar. El cristal de su puerta, gracias a su forma curva y su resistencia, puede reutilizarse para fabricar distintos objetos decorativos sin necesidad de comprar materiales costosos.

Esta alternativa permite aprovechar una pieza que normalmente se desecha junto con el electrodoméstico. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) de España, la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos y sus componentes favorece el ahorro de recursos y reduce la cantidad de residuos generados.

De esta manera, el cristal de una lavadora antigua puede encontrar una segunda vida en la cocina, el salón, el patio o el jardín. Algunas de estas transformaciones son especialmente sencillas y permiten obtener un elemento decorativo en pocos minutos, siempre que la pieza ya esté desmontada.

Si tienes una lavadora rota o sin uso, tienes un tesoro: que hacer

Una de las ideas más prácticas consiste en convertir el cristal en un centro de mesa. Su forma de cuenco permite colocar flores artificiales, piedras ornamentales o pequeños adornos para decorar el comedor o el salón. Esta propuesta también aparece entre las alternativas de reutilización que destaca las posibilidades decorativas de este componente.

Otra opción es utilizarlo como macetero decorativo para el jardín o la terraza. Se puede colocar una planta pequeña dentro del cristal, con su propia maceta y un sistema de drenaje adecuado. Así, la pieza funciona como un recipiente exterior que aporta un aspecto original a la decoración.

También puede transformarse en un organizador para guardar llaves, accesorios o pequeños objetos. Incluso es posible aprovecharlo para crear una decoración temática de Halloween con dulces envueltos o elementos ornamentales, sin necesidad de realizar modificaciones importantes.

¿Cómo reutilizar el cristal de la lavadora paso a paso?

Una vez retirada la pieza de forma segura, convertirla en un centro de mesa es un procedimiento sencillo:

Limpiar el cristal: utilizar agua tibia, jabón neutro y un paño suave para eliminar los restos de suciedad. Secar la superficie: retirar toda la humedad para evitar marcas. Elegir una base: colocar el cristal sobre un soporte firme y antideslizante. Preparar la decoración: seleccionar flores artificiales, piedras u otros objetos ligeros. Colocar los adornos: distribuir los elementos dentro del cristal según el estilo de la habitación.

Esta transformación permite renovar la decoración de una estancia con materiales que ya se encuentran en casa. Para aprovechar la pieza, basta con comprobar que esté en buen estado y colocarla sobre una superficie estable.

El cristal de la puerta de una lavadora vieja puede reutilizarse como macetero decorativo para el hogar o el jardín. Imagen ilustrativa del posible resultado final, generada con inteligencia artificial IA

¿Por qué el cristal de una lavadora vieja es un tesoro para el reciclaje?

El cristal de la puerta de una lavadora vieja puede considerarse un auténtico tesoro del reciclaje por su resistencia, versatilidad y posibilidades de reutilización.

Su particular forma de cuenco permite transformarlo en un macetero, un centro de mesa o un recipiente decorativo sin necesidad de invertir dinero en nuevos materiales.

Además de aportar un toque original al hogar, recuperar esta pieza permite ahorrar en decoración, reducir los residuos y aprovechar un componente que todavía conserva su utilidad, incluso cuando el electrodoméstico ha dejado de funcionar.

El Ministerio para la Transición Ecológica de España explica en su página oficial que la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos supone un aumento de su vida útil, un ahorro de recursos y una reducción de residuos. Estas ventajas respaldan la recuperación de componentes que todavía pueden aprovecharse.

Asimismo, el Real Decreto 110/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece en su artículo 30 que debe darse prioridad a la preparación para la reutilización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, incluidos sus componentes. La normativa reconoce así la importancia de recuperar materiales antes de destinarlos a otros tratamientos.

El Ministerio para la Transición Ecológica de España explica en su página oficial que la reutilización de aparatos eléctricos y electrónicos supone un aumento de su vida útil. Shutterstock