Sergi Arola es un chef español que reside hace siete años en Chile, y alcanzó el reconocimiento de obtener dos estrellas Michelin.

Sergi Arola es un chef español que reside hace siete años en Chile, y alcanzó el reconocimiento de obtener dos estrellas Michelin a su largo de su trayectoria. Actualmente, el chef prevé la apertura de Austral, un nuevo restaurante ubicado en el distrito de Salamanca, Madrid. Arola informó que se inaugurará en la primera semana de noviembre.

En una entrevista concedida a El País el 26 de octubre, el cocinero reflexionó sobre las dificultades económicas, el cierre de su restaurante en Madrid y su regreso a la capital con un nuevo proyecto gastronómico.

“Nadie nos enseñó a gestionar. Como empresarios éramos muy malos”, expresó respecto de los distintos obstáculos que debió superar a lo largo de su trayectoria.

Los errores empresariales que llevaron a Sergi Arola a cerrar su restaurante

Su carrera como chef inició en Madrid en 1997, aunque el punto más alto de su trayectoria tuvo lugar con el reconocimiento de dos estrellas Michelin. Una de ellas la obtuvo con La Brioche, que había abierto en el mismo año, mientras que la otra insignia la consiguió en 2008, con el restaurante Sergi Arola Gastro.

Sergi Arola sufrió el impacto de la crisis económica de 2008 y una inadecuada gestión de sus ingresos, por lo que debió cerrar su restaurante. Instagram: @sergiarola y elaboración propia

A pesar del éxito obtenido, Arola sufrió el impacto de la crisis económica de 2008 y una inadecuada gestión de sus ingresos, según reconoció en la misma entrevista. En ese contexto, atravesó el precinto de su restaurante por deudas con Hacienda y la Seguridad Social en 2013. Finalmente, debió cerrar su comercio definitivamente en 2016 .

“Comentí muchas equivocaciones que probablemente hoy no habría cometido” , expresó, y agregó que no percibió “el batacazo que me estaba dando”, en una reflexión sobre el fracaso.

Cómo se reinventó Sergi Arola y por qué decidió regresar a Madrid

Más allá de las dificultades que el chef atravesó a lo largo de su camino, logró reinventarse y se dedicó a las asesorías gastronómicas en distintos países.

Asimismo, hace siete años vive en Chile, donde se consolidó como una estrella de televisión en el programa Sabingo. Incluso, encabeza la sección de El menú de Chile en aquel canal.

Además de construir una nueva vida en distintos países y haberse asentado en Chile hace siete años, Sergi Arola decidió volver a España, específicamente a Madrid.

Sergi Arola tiene prevista la apertura de Austral, un restaurante inspirado en la cocina chilena y productos del Pacífico Sur. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Allí, el chef tiene prevista la apertura de Austral, un restaurante que se inaugurará en la primera semana de noviembre de 2026 y que está inspirado en la cocina chilena y los productos del Pacífico Sur . Los platos estarán inspirados en las distintas regiones del país, que permitirá a los comensales descubrir la historia, orígenes y secretos de la cocina tradicional .

En la misma línea, actualmente regenta el restaurante Lola Tapas Bar, unicado en San Francisco de Mostazal, Chile.