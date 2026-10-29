El Grupo BBVA registró un beneficio neto atribuible récord de 9070 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone un aumento del 11,4% interanual o un 13,6% en euros corrientes. El beneficio por acción creció a un ritmo aún mayor, esto es un 17,5% en euros corrientes. En el tercer trimestre del año, el beneficio neto atribuible fue de 3020 millones de euros, un 14,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Estos resultados no convencieron a los inversores al punto que empujan la acción del banco a una pendiente bajista que alcanza al mediodía un 4,90%, porcentaje que lo lleva a liderar los descensos del Ibex 35. “Los analistas coinciden en que la reacción negativa del mercado no se explica tanto por el beneficio agregado, que se situó prácticamente en línea o ligeramente por encima de las expectativas, como por una composición de las cuentas menos favorable, con debilidad en España, mayores provisiones y un deterioro del coste del riesgo en Turquía”, según Dow Jones Newswires.

En cuanto a los números, BBVA presume de una mejora de los ingresos. El margen de intereses (ingresos netos) aumentó un 17,8% interanual, alcanzando los 23.240 millones de euros, impulsados por un fuerte dinamismo del negocio. Mientras los ingresos netos por comisiones se situaron en 6.910 millones, un 14,5% más que el año anterior. La suma de los ingresos netos por intereses y las comisiones, que en conjunto representan los ingresos recurrentes de la actividad bancaria, ascendió a 30.150 millones, un incremento del 17%.

El margen bruto (ingresos brutos) alcanzó los 32.070 millones de euros entre enero y septiembre, un 16,3% más que el año anterior, superando ligeramente los gastos operativos, con un saldo positivo, que aumentaron un 16% hasta los 12.170 millones. Mientras tanto, el ratio de eficiencia se situó en el 37,9%.

El Grupo BBVA registró un beneficio neto atribuible récord de 9070 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026 Shutterstock

Así las cosas, el margen neto (ingresos de explotación) se situaron en los 19.900 millones de euros, lo que supone un aumento del 16,5% con respecto al mismo periodo de 2025.

La concesión de créditos continuó acelerándose, con un aumento interanual del 20,4% en los préstamos a clientes a tipo de cambio constante a finales de septiembre de 2026. En concreto, en los principales mercados de BBVA, España y México, los créditos crecieron un 7,3% y un 12%, respectivamente, en los últimos 12 meses.

Ratios de rentabilidad

El ratio CET1 se situó en un 12,21% a finales de septiembre, por encima del rango objetivo del banco del 11,5 al 12%. En este sentido, el 15 de octubre, los accionistas de BBVA recibieron un dividendo bruto en efectivo de 0,37 euros por acción imputado a los beneficios de 2026. Esta cifra es casi un 16% superior a la de 2025 y representa el dividendo a cuenta más alto de la historia del banco.

Además, la entidad vasca tiene en marcha un nuevo programa extraordinario de recompra de acciones por valor de 2000 millones de euros. Recientemente completó el primer tramo de 1000 millones y comenzó el segundo tramo de otros 1000 millones.

El margen bruto (ingresos brutos) alcanzó los 32.070 millones de euros entre enero y septiembre, un 16,3% más que el año anterior. Shutterstock

En los primeros nueve meses de 2026, BBVA continuó generando valor para sus accionistas. El valor contable tangible por acción más dividendos se situó en 10,92 euros, lo que representa un incremento del 19,9% interanual, excluyendo el efecto de las recompras de acciones realizadas en los últimos 12 meses.

En términos de rentabilidad, el ROE alcanzó el 20,8% hasta septiembre, mientras que el ROTE se situó en el 22%. BBVA mantiene una combinación única de crecimiento y rentabilidad, lo que desde 2023, esto le permitió diferenciarse cada vez más de sus competidores europeos en ambos indicadores.

Por áreas de negocio

En España, los segmentos de crédito corporativo, crédito al consumo y tarjetas impulsaron la actividad crediticia hasta un 7,3% interanual. El beneficio neto atribuible alcanzó los 3110 millones de euros entre enero y septiembre. Los ingresos netos por intereses aumentaron un 3,4% interanual, mientras que las comisiones netas subieron un 2,3%. Los indicadores de riesgo se mantuvieron sólidos, con un coste del riesgo del 0,33%, un ratio de morosidad del 2,9% y un ratio de cobertura del 72%.

En México, los préstamos se incrementaron un 12% interanual, gracias a los préstamos corporativos y los segmentos minoristas. Se destacó, además, la solidez del ingreso neto por intereses, con un aumento del 8,5%. El índice de eficiencia también destacó, alcanzando un 30,7%. La utilidad neta atribuible fue de 4520 millones de euros, un aumento del 8,4% interanual. Mientras que los índices de morosidad y cobertura se ubicaron en 2,86% y 111%, respectivamente.

En Turquía, destacó el aumento de los préstamos en moneda local, que se situó en un 40,1% más. El beneficio neto atribuible alcanzó los 789 millones de euros, un 21,8 % más que el año anterior en euros corrientes, impulsado por el sólido desempeño de los ingresos recurrentes.

En Sudamérica, la cartera de préstamos creció un 14,6% en comparación con septiembre de 2025. El beneficio neto atribuible alcanzó los 821 millones de euros, un 42,1% más que un año atrás en euros corrientes, impulsado por el buen desempeño de los ingresos recurrentes en los principales países de la región. Colombia aportó 278 millones, Perú 276 millones y Argentina 102 millones.

Finalmente, en el área Resto de Negocios, la cartera de préstamos aumentó un 68,6% interanual, debido principalmente al fuerte crecimiento de los préstamos corporativos en Estados Unidos, Europa y Asia. El beneficio neto atribuible creció un 58,5% hasta alcanzar los 801 millones de euros, impulsado por los ingresos netos por intereses y las comisiones netas