La fecha de cobro puede variar según la entidad financiera, por lo que los pensionistas deben consultar cuándo estará disponible el dinero en su cuenta.

Los jubilados que tienen fijada su pensión en CaixaBank podrán cobrar la prestación de octubre antes de la fecha habitual de la Seguridad Social. La entidad prevé ingresar el dinero el sábado 24 de octubre, una fecha que permitirá a sus clientes disponer de los fondos antes de noviembre.

El banco mantiene así su calendario de adelantos para 2026. La fecha de cobro puede variar según la entidad financiera, por lo que los pensionistas deben consultar cuándo estará disponible el dinero en su cuenta.

Ya hay fecha confirmada: los jubilados de CaixaBank recibirán el pago adelantado desde el 24 de octubre

CaixaBank prevé abonar las pensiones el sábado 24 de octubre. Aunque el ingreso coincide con el fin de semana, los clientes podrán disponer del dinero desde esa fecha, de acuerdo con el calendario comunicado por la entidad.

Los jubilados que tienen fijada su pensión en CaixaBank podrán cobrar la prestación de octubre antes de la fecha habitual de la Seguridad Social. Shutterstock

La Seguridad Social establece que las pensiones contributivas deben estar disponibles en la cuenta del beneficiario el primer día hábil del mes siguiente y, en todo caso, antes del cuarto día natural. Sin embargo, los bancos suelen adelantar los ingresos para que sus clientes tengan acceso al dinero antes de ese plazo.

CaixaBank cuenta con más de cuatro millones de clientes mayores de 65 años y una cuota superior al 34% en el pago de pensiones en España, según datos de la propia entidad.

¿Cómo abrir una cuenta en CaixaBank para cobrar la pensión?

Los jubilados que quieran domiciliar su pensión en CaixaBank pueden iniciar el trámite a través de los canales oficiales de la entidad. Antes de solicitar la apertura, deben comprobar las condiciones de la cuenta y los requisitos exigidos.

Pareja de adultos mayores frente a una oficina de CaixaBank con euros en la mano. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Para hacerlo, pueden seguir estos pasos:

Elegir una cuenta: consultar las opciones disponibles en la web oficial de CaixaBank. Preparar la documentación: disponer del DNI o NIE en vigor y de los datos personales que solicite el banco. Solicitar la apertura: iniciar el trámite por internet, si la cuenta elegida lo permite, o acudir a una oficina. Facilitar los datos bancarios: una vez abierta la cuenta, obtener el IBAN para gestionar la domiciliación de la pensión. Cambiar la domiciliación: comunicar los nuevos datos bancarios a la Seguridad Social o tramitar el cambio a través de la entidad, si ofrece ese servicio.

Antes de completar el proceso, conviene verificar con CaixaBank la documentación necesaria, las condiciones de contratación y las alternativas para realizar el trámite de forma presencial o digital.