La entidad catalana obtuvo un beneficio neto de 1376 millones de euros en los primeros nueve meses del año.

Día de “lluvia” de resultados. A los presentados por BBVA que registró un beneficio neto atribuible récord de 9070 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026, lo que supone un aumento de un 13,6% en euros corrientes. Se sumó Banco Sabadell, además de Repsol, Indra y Naturgy.

La entidad catalana obtuvo un beneficio neto de 1376 millones de euros en los primeros nueve meses del año, incluyendo la aportación de TSB, que en este ejercicio formó parte del grupo durante cuatro meses hasta su venta.

En tanto, la ganancia recurrente sumó 405 millones en el tercer trimestre, un 13% más que en el segundo, con los ingresos del negocio bancario reafirmando su senda al alza, al incrementarse un 2% en el margen de intereses y un 3,7% en las comisiones, mientras los costes recurrentes estables bajaron un 0,1%.

Banco Sabadell aseguró que el negocio sigue mostrando su fortaleza, con el crédito creciendo el 4% interanual y los recursos de clientes aumentando un 5,6%. En España, la financiación se incrementó en todos los segmentos durante el ejercicio, liderada por el consumo, que subió un 9% y acompañada por los avances en pymes y empresas y hipotecas, que crecieron un 3 y un 2,4%, respectivamente.

Por otra parte, la entidad pagará un dividendo a cuenta en efectivo de 7 céntimos por acción el 29 de diciembre y recordó que tiene aún pendiente de ejecutar 57 millones de euros del programa de recompra de acciones. La capacidad de retribución al accionista, explicó, se sustenta en la continua generación orgánica de capital, que sitúa la ratio CET1 fully loaded en el 13,12%.

Vale destacar, además, que la rentabilidad aumentó hasta el 14,2%, en línea con los objetivos de RoTE recurrente previstos del 14,5% este año y el 16% en 2027, gracias al continuo crecimiento del negocio, la disciplina en la gestión de los gastos y la calidad de los activos.

BBVA registró un beneficio neto atribuible récord de 9070 millones de euros en los primeros nueve meses de 2026. Shutterstock

Repsol convence a los inversores

Tras la presentación de sus cuentas, la acción de la petrolera es la que más sube un 2,28% en un contexto en el que la Bolsa pierde un 0,19% su valoración a primera hora de la tarde.

Y lo hace después de reconocer que los nueve primeros meses de 2026 estuvieron marcados por unas condiciones de mercado muy complejas, derivadas de las tensiones en Oriente Medio y las consecuencias del conflicto en Ucrania, que generaron inestabilidad en el abastecimiento energético globalmente, creando mayor volatilidad en los precios del petróleo, el gas, el diésel y el queroseno.

Yendo a los números, el resultado neto de los nueve primeros meses de 2026 se situó en 5006 millones de euros, influido por la revalorización de los stocks, que sumaron 943 millones. El resultado neto ajustado fue de 5419 millones.

Asimismo, Repsol prevé desarrollar proyectos en España por valor de 11.500 millones de euros hasta 2030, de los que el 60% se ubicará en los entornos de sus grandes centros industriales, que se sitúan a la vanguardia de las refinerías europeas.

El martes pasado, recordó en la cuenta de resultados, comunicó la ampliación por un mes más de los descuentos en estaciones de servicio, a los que destinó cerca de 100 millones de euros desde finales de marzo.

La principal petrolera española también anunció el tercer programa de recompra de acciones de 950 millones de euros. La remuneración total al accionista se situará en torno a 3000 millones de euros, beneficiando a unos 400.000 inversionistas, principalmente minoritarios españoles.

Por último, en lo que va de año, la actividad de Repsol generó una contribución fiscal de 10.500 millones de euros, el 72% en España, esto es 7500 millones.

Indra acelera su crecimiento

La cartera del principal referente del sector de defensa español, alcanzó los 22.165 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026 frente a 9512 millones en el mismo periodo del año anterior, con todas las divisiones contribuyendo al crecimiento.

La empresa informó también que la contratación continúa su senda de crecimiento interanual y se situó en 8085 millones de euros, acelerando su desempeño en el tercer trimestre del año (139%), principalmente impulsada por los contratos de IRIS en Espacio.

En la parte alta del balance, los ingresos subieron un 29% respecto a los nueve primeros meses de 2025, con incrementos interanuales en todas las divisiones, destacando Defensa, que lo hizo un (100% y Tráfico Aéreo (Air Traffic-AT) con otro 23%.

El ebitda y el ebit registraron avances interanuales de un 62 y 42% respectivamente, lo que se traduce en una mejora de un 1punto porcentual en la rentabilidad de Indra Group, siendo el margen ebit del 9,8% en el periodo frente a un 8,8% en el mismo plazo del año anterior.

Mientras el resultado neto aumentó un 22% interanual, hasta los 355 millones de euros, la generación de caja (FCF) alcanzó los 1692 millones en los nueve meses de 2026, frente a los 57 millones del mismo lapso de tiempo de 2025.

En el tercer trimestre del año se anunció la adquisición de una participación del 30% en TRC (IndraMind) y del 100% de Dares Technology (Defensa), así como la adquisición de la planta industrial de As Pontes en Galicia.

La compañía reiteró todos los objetivos financieros para 2026: más de 7000 millones de euros de ingresos en moneda local, un ebit mayor que 700 millones y más de 375 millones de Flujo de Caja Libre.

Indra alcanzó los 22.165 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026. EFE

Naturgy mejora su beneficio neto

El grupo alcanzó un ebitda de 4380 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 4% más. El beneficio neto se situó en 1758 millones, un 5% por encima del mismo lapso de tiempo del ejercicio anterior.

A la vista de estos resultados el grupo revisó al alza sus previsiones para el ejercicio 2026: ebitda superior a 5600 millones de euros, beneficio neto alrededor de 2200 millones y deuda neta inferior a 13.000 millones.

Naturgy reforzó su compromiso con avanzar en la transición energética, para lo cual invirtió alrededor de 1300 millones de euros hasta septiembre, principalmente en redes de distribución y proyectos de generación renovables.

Así pues, la capacidad de generación renovable operativa supera los 8,6 GW tras incorporar alrededor de 500 MW en el periodo. Se prevé que más de 500 MW adicionales entren en operación en el cuarto trimestre de 2026, lo que permitirá acercar la capacidad operativa total a los 10 GW a final de año.

Por su parte, el consejo de administración reafirmó su compromiso con la remuneración al accionista y aprueba el pago de un segundo dividendo a cuenta de 0,6 euros el próximo 5 de noviembre.

Finalmente, el grupo confirmó una capacidad de inversión para potenciales operaciones corporativas de hasta 12.000 millones de euros. Y punto seguido, recordó que cualquier potencial operación inorgánica estará siempre sujeta a estrictos criterios de creación de valor y a la preservación del rating BBB.