Vista general de un colegio electoral durante este sábado, jornada de reflexión, preparado para abrir sus puertas este domingo a las 9:00 horas tras quince días de campaña electoral. EFE/Ana Escobar

El 23 de julio de 2023, mientras España votaba en unas elecciones generales que enfrentaban a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, en Villarroya también se miraba el cronómetro. Los siete electores de este pequeño pueblo de La Rioja tardaron 26 segundos en pasar por las urnas y batieron su propio récord.

Tres años después, Sánchez, Feijóo y Abascal vuelven a medirse en las urnas y Villarroya tenía otra oportunidad de rebajar su marca. Este domingo, los ocho vecinos que iban a votar en persona ya estaban en el colegio electoral a las ocho de la mañana, una hora antes de que empezara la votación, según informó EFE desde el municipio.

A las nueve, los cinco primeros electores depositaron sus papeletas. Tardaron 1 minuto y 23 segundos. Quedaban por votar los tres miembros de la mesa, que debían hacerlo al final. Antes tenía que llegar la cartera.

El voto por correo que dejó las urnas abiertas en Villarroya

La cartera llegó a las 9.28, según elDiario.es. Traía el único voto por correo de la jornada en Villarroya. Para entonces, habían pasado casi 28 minutos desde la apertura del colegio electoral.

El artículo 88 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece que la presidencia de la mesa introduce en las urnas los votos remitidos por correo al término de la votación. Después votan los miembros de la mesa y los interventores. En Villarroya, los tres integrantes de la mesa depositaron sus papeletas tras la llegada del sobre y la votación quedó completada.

Un colegio electoral nuevo y dos electores más que en 2023

Esta vez, las urnas se instalaron en la sede de la Asociación de Amigos de Villarroya. Según elDiario.es, el pueblo cambió de local por la creciente afluencia de periodistas que acuden a cubrir la votación.

También creció el censo electoral. En julio de 2023 había siete electores y este 29N fueron nueve. EFE señaló el cambio de local y la incorporación de dos votantes como factores que alargaron la primera tanda de la mañana.

Los 26 segundos de 2023, el récord que sigue en pie

Vista de los preparativos para la jornada electoral del domingo 29N, este viernes en el colegio electoral en el Centro Dulce Chacón en Parla (Madrid).-EFE/ Rodrigo Jimenez Fuente: EFE Rodrigo Jimenez

En las generales de 2019, Villarroya completó la votación en 32 segundos. En las municipales y autonómicas de mayo de 2023 bajó a 29. Dos meses después, los siete electores del pueblo dejaron el cronómetro en 26 segundos, según RTVE.

Aquel día, uno de los votantes perdió unos instantes cuando se le cayó una papeleta sobre la mesa justo antes de depositarla. Tres años después, la espera se midió en minutos.