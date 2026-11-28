Planificar la sucesión y dejar un testamento válido puede ayudar a evitar conflictos familiares, reducir las dificultades del trámite y brindar mayor claridad sobre el destino del patrimonio.

Cuando una persona fallece sin haber dejado un testamento válido, la legislación mexicana establece un mecanismo para determinar quiénes pueden recibir los bienes. Este procedimiento, conocido como sucesión intestada o legítima, está contemplado en el Código Civil Federal y en las normas civiles de cada estado.

Este proceso también se aplica cuando un testamento es declarado nulo, pierde su validez o no contempla todos los bienes del fallecido. En esas circunstancias, la distribución del patrimonio queda en manos de la ley, que reconoce determinados derechos sucesorios según el vínculo familiar.

Contar con un testamento permite expresar de manera formal cómo desea una persona que se distribuyan sus bienes después de su fallecimiento, dentro de los límites establecidos por la ley. Fuente: Shutterstock Shutterstock

No obstante, no todos los parientes pueden reclamar una parte de la herencia. En el caso de los hijos y hermanos también existen límites y condiciones que deben cumplirse, por lo que la herencia no es automática.

¿Quiénes tienen prioridad para recibir una herencia según el Código Civil?

La legislación mexicana establece un orden de preferencia para identificar a los herederos cuando no existe un testamento. En primer lugar, se encuentran los descendientes directos, principalmente los hijos. También pueden participar los nietos cuando su padre o madre, que habría tenido derecho a heredar, falleció antes que el titular del patrimonio. Esta figura se conoce como derecho de representación.

El cónyuge también puede tener derechos hereditarios y recibir una parte de los bienes, de acuerdo con las circunstancias familiares y las disposiciones legales aplicables. En determinados casos, la persona que mantuvo una relación de concubinato reconocida legalmente puede acceder a derechos sucesorios similares.

Cuando no existen hijos ni cónyuge con derecho a heredar, la sucesión puede pasar a los ascendientes, como los padres y abuelos del fallecido. Si tampoco hay familiares en esta línea, se considera a los parientes colaterales, entre ellos hermanos y sobrinos, siempre dentro de los grados de parentesco que reconoce la legislación.

Por lo tanto, no todos los hijos y hermanos tienen derecho a recibir una herencia automática cuando la persona fallece. Se debe considerar el orden sucesorio, sujeto a la existencia de otros familiares con prioridad y de las condiciones previstas en la normativa.

¿Cómo se determina quiénes pueden heredar?

Una vez iniciado el procedimiento de sucesión intestada, las autoridades deben identificar a las personas que podrían tener derechos sobre el patrimonio. Para ello, los interesados deben presentar:

Documentación que permita demostrar el vínculo familiar con el fallecido, como actas de nacimiento, matrimonio y defunción

Comprobantes que puedan resultar necesarios

Cuando los posibles herederos son mayores de edad y están de acuerdo con la distribución de los bienes, el trámite puede realizarse ante un notario, siempre que la legislación aplicable lo permita. En cambio, si participan menores de edad, personas que necesitan representación legal o existen conflictos entre los familiares, el asunto debe resolverse mediante un procedimiento judicial.

Durante el proceso se realiza un inventario y un avalúo de los bienes, se identifican las posibles deudas y obligaciones pendientes y se establece cómo se distribuirá el patrimonio. Finalmente, los bienes se adjudican a los herederos mediante la resolución judicial o el instrumento notarial correspondiente.

Excepción de herencia, según el Código Civil Federal

La legislación mexicana reconoce, como regla general, la libertad de una persona para decidir quién recibirá sus bienes después de su fallecimiento. Esto significa que ser hijo, hermano, padre u otro familiar no garantiza automáticamente una porción de la herencia cuando existe un testamento válido.

Sin embargo, hay una excepción importante: el testador debe respetar determinadas obligaciones alimentarias que la ley reconoce a ciertos familiares y personas cercanas.

La principal limitación aparece en el artículo 1368, que establece que el testador debe reservar alimentos para determinadas personas, incluso cuando haya decidido beneficiar a otros mediante su testamento.

La disposición contempla los siguientes casos:

Hijos menores de 18 años , siempre que el fallecido tuviera la obligación legal de proporcionarles alimentos al momento de su muerte.

Hijos que no puedan trabajar , cualquiera sea su edad, cuando se cumplan las condiciones legales previstas.

Cónyuge sobreviviente que esté imposibilitado para trabajar y no tenga bienes suficientes.

Padres y otros ascendientes .

Concubina o concubinario , bajo las condiciones establecidas por la ley, como la imposibilidad de trabajar y la falta de bienes suficientes.

Hermanos y otros parientes colaterales hasta el cuarto grado, cuando sean menores de 18 años o estén incapacitados y no tengan bienes para cubrir sus necesidades.

Es decir, los hermanos también pueden tener derecho a recibir alimentos de la herencia, pero no por el simple hecho de ser hermanos. Deben encontrarse en las circunstancias específicas que establece el artículo.