El nuevo Kia llega al mercado español con motorización híbrida, dos niveles de potencia y distintas opciones de acabado.

Kia presenta su nuevo SUV híbrido y ya tiene precio en España. El fabricante surcoreano amplía su oferta de vehículos electrificados con el nuevo Kia Seltos, un modelo que combina tecnología híbrida, diseño renovado y equipamiento tecnológico para competir en el segmento de los todocaminos compactos.

El nuevo SUV apuesta por un sistema de propulsión electrificado y un interior pensado para ofrecer mayor comodidad y conectividad. Entre sus principales atractivos se encuentran sus dimensiones, las ayudas a la conducción y las soluciones tecnológicas incorporadas.

Kia Seltos híbrido: cuánto cuesta cada versión y qué acabados ofrece

La gama híbrida está disponible en cuatro configuraciones:

Concept (154 CV): desde 29.830 euros financiado.

Drive (154 CV): desde 31.830 euros.

GT-Line (154 CV): desde 36.380 euros.

X-Line (178 CV): desde 39.380 euros, con tracción total eléctrica e-AWD.

Estos importes corresponden a las ofertas promocionales con financiación y descuentos. Para quienes prefieran pagar al contado, el precio de partida es de 31.230 euros, según los datos comunicados por la marca a través de Europa Press, el 18 de noviembre.

El SUV de Kia ofrece una versión de 154 CV y otra de 178 CV con tracción total eléctrica e-AWD. Fuente: Kia

Dos motores híbridos y hasta 178 CV de potencia

El nuevo Kia Seltos HEV combina un motor de gasolina 1.6 GDI de 102 CV con uno eléctrico de 61 CV, para desarrollar una potencia conjunta de 154 CV y tracción delantera.

La alternativa más potente incorpora un segundo motor eléctrico de 68 CV en el eje trasero, que eleva la potencia hasta los 178 CV y permite disponer de tracción total eléctrica e-AWD. Ambas versiones cuentan con una transmisión automática de doble embrague y seis velocidades y distintivo ECO de la DGT.

Maletero de 536 litros y tecnología para mejorar la seguridad

En cuanto a sus dimensiones y equipamiento, Kia destaca el maletero de 536 litros, el techo panorámico, la iluminación ambiental personalizable de 64 colores y las soluciones de conectividad.

El SUV también puede incorporar sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como el asistente de autopista HDA 2, el monitor de visión periférica de 360 grados y el sistema de prevención de colisiones frontales FCA 2. El equipamiento varía según el acabado elegido. La marca completa la propuesta con su garantía de siete años, una de las señas de identidad de su oferta comercial en España.