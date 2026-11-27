Según el art. 2421 del Código Civil Federal, si hay humedad o defectos graves que impiden usar la vivienda, cabe pedir rebaja o rescindir.

Alquilar una casa o departamento y descubrir problemas que impiden habitarlo en condiciones adecuadas puede convertirse en un conflicto entre propietarios e inquilinos. Sin embargo, el Código Civil Federal contempla una disposición que permite solicitar una disminución de la renta cuando la vivienda presenta defectos que impiden su uso, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

El artículo 2421 establece que el arrendador debe responder por estos problemas, incluso si no los conocía, y contempla la posibilidad de pedir un descuento o rescindir el contrato de alquiler.

¿Qué dice el Código Civil Federal sobre los defectos en una vivienda?

El artículo 2421 del Código Civil Federal establece que el arrendador debe responder por los vicios o defectos de la vivienda arrendada que impidan su uso, aunque no los haya conocido o hayan surgido durante el contrato sin culpa del inquilino.

La disposición contempla que el arrendatario puede solicitar una disminución de la renta o la rescisión del contrato, salvo que se demuestre que conocía esos defectos antes de celebrar el arrendamiento .

De acuerdo con el texto de la norma, el propietario no queda exento de responsabilidad por desconocer el problema, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el artículo.

El dueño responde por fallas que impidan usar el inmueble aunque no las conociera, salvo que ya las supieras antes de alquilar (art. 2421). Fuente: Magnific

Los defectos que pueden justificar una reducción del alquiler

El artículo habla de problemas que impidan el uso de la vivienda, por lo que no cualquier daño estético o inconveniente menor justificaría un reclamo. Entre los casos que podrían evaluarse, dependiendo de su gravedad, se encuentran:

Filtraciones graves : problemas de humedad o goteras que afecten espacios esenciales y dificulten su utilización.

Daños estructurales : grietas u otros deterioros que comprometan la seguridad o impidan ocupar el inmueble.

Instalaciones eléctricas peligrosas : fallas graves que impidan utilizar la vivienda de manera segura.

Problemas de drenaje : desperfectos que provoquen inundaciones o afecten el uso de sanitarios.

Humedad y moho severos: situaciones que deterioren sustancialmente las condiciones de higiene y habitabilidad.

Las obligaciones del propietario y el inquilino ante los defectos de la vivienda

El artículo 2421 contempla expresamente que el arrendador responde por los problemas que impidan utilizar el inmueble, aunque no los haya conocido. También incluye aquellos que surjan durante el alquiler, siempre que no sean responsabilidad del arrendatario.

A su vez, el artículo 2415 del Código Civil Federal obliga al inquilino a informar al propietario, lo antes posible, sobre la necesidad de reparaciones. El artículo 2416 contempla que, si el arrendador no las realiza, el arrendatario puede rescindir el contrato o acudir ante el juez para exigir su cumplimiento.